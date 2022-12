Serata a tutto rock con i Cardelli Brothers e le hit più belle di Rolling Stones, Doors, Jimi Hendrix e tanti altri

Una serata all’insegna del rock al Mamì Bistrot di Rivabella che, venerdì 16 dicembre, ospiterà i Cardelli Brothers.

Sul palco di viale Toscanelli lo show dal vivo di Francesco e Riccardo che - con amplificatori e chitarre vintage - interpreteranno i brani più iconici del Rock’n Roll e della Beat music.

Nel loro repertorio le hit più belle di Rolling Stones, Doors, Jimi Hendrix, Kinks, Crosby Stills Nash & Joung, Led Zeppelin David Bowie, Jethro Tull e tanti altri.

Innamorati della musica già dall’adolescenza, i Cardelli Brothers muovono i loro primi passi insieme alla cover-band Rangzen con cui si esibiscono in tutta la penisola e in buona parte d'Europa.

Dopo aver affinato la loro produzione musicale grazie a progetti importanti come Funkrimini e Capofortuna, Francesco e Riccardo sono protagonisti di numerose esibizioni dal vivo e di importanti DJ Set in giro per l’Italia e non solo.

Oltre al produrre musica elettronica collaborano attivamente nella realizzazione di colonne sonore per film e documentari e oggi - dopo oltre vent’anni di esibizioni sul palco - sono considerati una delle realtà musicali più solide della riviera romagnola.