Città in festa per il Carnevale: carri allegorici, maschere ma anche mostre e appuntamenti

Il Carnevale sarà il grande protagonista del fine settimana di Santarcangelo, con una serie di eventi collegati al via già domani (giovedì 16 febbraio) prima della festa in programma domenica 19.

Giovedì 16 febbraio alle ore 16:15 il Museo etnografico ospita l’iniziativa “Met-ti una maschera e vieni al museo”, con letture di albi illustrati a cura del Gruppo Reciproci Racconti e merenda insieme. Martedì 21 febbraio alle ore 16,30, invece, in biblioteca Baldini si svolgerà il laboratorio creativo per bambini dai 5 ai 10 anni “Quante mascherine in biblioteca!”, con merenda finale.

Sempre in biblioteca, giovedì 16 febbraio alle ore 21:00, l’associazione Equosud presenterà il progetto Goel Bio – nato in Calabria nel 2009 – che aggrega aziende agricole contro la ‘ndrangheta, alcune delle quali hanno subito ripetute aggressioni: l’incontro è promosso da Atuttogas, gruppo d’acquisto solidale di Santarcangelo.

Nella serata di giovedì 16 febbraio è in programma anche la chiusura della prima edizione di “Krakk”, percorso di residenze artistiche realizzato da Santarcangelo Festival che nel corso di un anno ha ospitato al Lavatoio tredici compagnie in fase di creazione e ricerca. Proprio al Lavatoio, alle ore 21 andrà in scena la prova aperta “Life is not useful or It is what it is”, del coreografo e performer brasiliano Bruno Freire (ingresso gratuito con brindisi finale).

Sabato 18 febbraio ritorno alla biblioteca Baldini per il terzo appuntamento della rassegna “Cinema e psicanalisi”: dalle ore 15,30 in programma la visione del film “No man’s land” (2001) di Danis Tanovi?, a seguire l’approfondimento con Gigi Riva, giornalista e scrittore.

Sabato 18 e domenica 19 febbraio dalle 15:30 alle 19 sono visitabili anche le mostre allestite presso i musei comunali: al Musas “Lo spazio del tempo. Calendari romani tra ritmi naturali e culturali” e l’esposizione dedicata al tamburello e al gioco del pallone a bracciale (realizzata da FoCuS insieme all’associazione sportiva dilettantistica tamburello “Lorenzo Amati”), al Met “L’Emilia-Romagna dei Burattini. Sandrone e Fagiolino” curata da ReTeFì (Rete dei Musei del Teatro di Figura dell'Emilia-Romagna) in omaggio al maestro burattinaio Otello Sarzi nel centenario della sua nascita.

Domenica 19 febbraio, infine, sarà protagonista la sfilata dei carri allegorici per il Carnevale, al via dalle ore 14:30 lungo le vie del centro: il programma della manifestazione – dedicata al pittore Pino Boschetti e organizzata da un comitato composto da Pro Loco, Città Viva e GM Consulting, con il patrocinio e il supporto dell’Amministrazione comunale – prevede anche sfilate a tema, animazione per i più piccoli con truccabimbi e la tradizionale lotteria istantanea.