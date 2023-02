Carnevale da supereroi con il Villaggio Lego, poi Martedì "grasso" arriva Cristina D'Avena

Che il divertimento abbia inizio! Il Carnevale de Le Befane Shopping Centre si preannuncia infatti "giocosissimo" con il Villaggio Lego dedicato ai supereroi Marvel, allestito in piazza Zara fino a martedì 21 febbraio 2023 (tutti i giorni dalle 16 alle 19; sabato 18 e domenica 19 dalle 10 alle 12).

Un'occasione per tutti i bambini per giocare con i mattoncini Lego dando spazio e forma alla propria fantasia.



Da sabato 18 febbraio febbraio inoltre, i possessori di Be Fan Card potranno ritirare in omaggi il kit speciale dedicato al Carnevale con coriandoli e tante sorprese.



Un gradito ritorno caratterizzerà invece il martedi "grasso"Le Befane Shopping CentreAlle 17:30 di martedì 21 febbraio farà infatti il suo ingresso nel centro commerciale, in qualità di special guest,. La famosa cantante incontrerà il pubblico de Le Befane e proporrà alcune delle canzoni e delle sigle dei cartoni animati che l'hanno resa celebre al grande pubblico.