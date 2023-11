Il mese di novembre è all'insegna di appuntamenti ed incontri per famiglie: le iniziative in programma

Indirizzo non disponibile

Il mese di novembre presso il Centro per le famiglie del Comune di Rimini sarà ricco di appuntamenti ed incontri, all'insegna di tematiche attinenti all’adolescenza, alla genitorialità e ai rapporti genitori/figli. Non si parlerà però soltanto di ciò che succede tra le mura di casa, ma si allargheranno le tematiche a quelle delle comunità, delle scuole, dei contesti di socializzazione. Un ricco programma che allarga le prospettive e che tiene insieme i più recenti stimoli provenienti dal mondo della psicologia, della pedagogia e della cultura, con l’aiuto di professionisti e divulgatori esperti.

Un nuovo servizio online permetterà inoltre - per chi se li fosse persi, o semplicemente volesse recuperarli - di ascoltare gli interventi promossi l’anno scorso dal Centro per le famiglie, attraverso un podcast dedicato.

Educare verbo plurale

Anche quest’anno il Centro per le Famiglie propone un ciclo di serate di approfondimento a cadenza mensile dedicate a tutti gli adulti che accompagnano la crescita di bambine e bambini dai 4 ai 10 anni.

Il progetto “Educare verbo plurale” offre la possibilità di riflettere su diverse tematiche e ricorda a ciascun adulto la necessità di fare la propria parte per costruire una comunità educante, nella consapevolezza che Famiglia e Scuola compartecipano -in una corresponsabilità educativa- al processo quotidiano di crescita del bambino. Per sottolineare questa alleanza si è scelto di realizzare la maggior parte degli incontri nelle Scuole del territorio

L’incontro di apertura “Spegni e metti via; media education per i genitori” avrà luogo lunedì 13 novembre 2023, alla Palazzina del Turismo. Lo scopo è di aprire il confronto su una delle situazioni più sfidanti nella quotidianità famigliare: gli schermi, i benefici e le controindicazioni, le regole di gestione nelle diverse età di sviluppo - Attività sostenuta dal Piano locale di contrasto al gioco patologico, Rete G.A.P. - Rimini.

Le parole magiche delle “Ruote di terapia comunitaria”

Le ruote di terapia comunitaria aiutano i genitori a ritrovare un tempo per pensarsi e confrontarsi, per sentirsi capiti, ritrovarsi e scambiarsi idee e progetti, piccoli e grandi desideri e sentirsi meno soli, condividendo i propri vissuti.

Gli incontri sono pensati per genitori con bimbi fino ai 10 mesi di età, sono gratuiti ma è necessaria l’inscrizione. Il prossimo appuntamento sarà giovedì 23 novembre alle ore 10:00.

Per informazioni e iscrizioni: Centro per le Famiglie del Comune di Rimini