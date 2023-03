Con "Chocofest" la Pasqua non è mai stata così dolce a Misano

Prezzo non disponibile

La Pasqua non è mai stata così dolce a Misano. Da venerdì 7 a lunedì 10 aprile, Via e Piazza della Repubblica sono pronte ad accogliere Chocofest - Pasqua a Misano: quattro giornate di divertimento con una ricca esposizione di prodotti a base di cioccolato e i mille sapori della gastronomia tipica italiana.

Ma non è tutto.

Domenica 9 aprile ad animare la piazza sarà il concerto dei Moka Club con la musica che ha fatto la storia negli anni 70-80-90