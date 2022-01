Al cinema protagonista l'horror con Nosferatu e musica live

Prezzo non disponibile

Dopo l’esordio del 29 dicembre, quando al Cinema Astra è stato proiettato “Il gabinetto del Dottor Caligari”, il progetto “Visioni e suoni contemporanei” continua e vede in programma, venerdì (14 gennaio) alle 20,45 sempre all’Astra, la proiezione di “Nosferatu” di Friedrich Wilhelm Murnau.



“Visioni e suoni contemporanei” è un’iniziativa firmata dalla Biblioteca Comunale “Alfredo Panzini” nel contesto dei legami con gli altri attori culturali del territorio, a partire dal cinema e il Bellaria Film Festival: per questa seconda edizione, che si completerà poi mercoledì 9 febbraio con “Il Golem”, diretto da Henrik Galeen e Paul Wegener, il format propone un ciclo di film muti con nuove colonne sonore realizzate in live. Tutte pellicole appartenenti al cosiddetto movimento espressionista cinematografico tedesco degli anni Venti, un laboratorio che avrebbe influenzato gran parte del cinema a seguire, alla base di veri archetipi del cinema dell’orrore, dell’angoscia, dell’inquietudine.



Nosferatu, film del 1921 considerato il capolavoro di Murnau e uno dei capisaldi del cinema horror ed espressionista, sarà introdotto da Roy Menarini, e poi sonorizzato live dal duo Tir composto da Marco Pandolfini e Giulio Accettulli, tra musica elettronica, ambient e post rock.



L'ingresso sarà consentito ai possessori di Green Pass.