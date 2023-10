Riccione si fa dolce con "Ciocopaese"

Prezzo non disponibile

La diciottesima edizione di CiocoPaese torna nel cuore storico della città - Riccione Paese - dal 13 al 15 ottobre, con i profumi e le delizie dei maestri cioccolatieri provenienti da diverse regioni d’Italia. Le vie del borgo si animeranno con tanti stand “al cioccolato”, eventi a tema, laboratori di cucina, dimostrazioni di preparazioni, spettacoli, animazione e musica.

Lungo la passeggiata, si potrà degustare e acquistare il cibo degli dei nelle varianti più impensabili, dagli abbinamenti tradizionali a quelli insoliti proposti dai maestri cioccolatai. Inoltre, ristoranti, locali e bar, parteciperanno con attività e menù a tema.

Ma non è tutto. Ciocopaese è anche divertimento e animazione per tutti i gusti, con occasioni di svago per adulti e piccini, tra attrazioni, mercatino di oggetti curiosi e di artigianato, stand a cura dei ragazzi di Cuore 21 dove trovare articoli realizzati a mano e conoscere i progetti cui si dedica la loro cooperativa.

Inoltre, accanto alle tradizionali giostre presenti in Piazza Unità, spazio anche a trucca bimbi e baby dance in Piazza Matteotti (sabato 14 ottobre e domenica 15 ottobre, dalle ore 16:00). Letture animate coinvolgeranno i piccoli ospiti in un viaggio nel mondo della fantasia con le storie tratte dal libro Il drago sputalatte, scritto da Debora Grossi e con le illustrazioni di Daisy Ingrosso, cui seguirà un laboratorio di disegno.

Ad impreziosire la ghiotta manifestazione, l'intrattenimento musicale e giochi a cura di Luigi Del Bianco e Christian Vox; a questi, per l’occasione, da segnalare che i negozi di Riccione Paese resteranno aperti al pubblico in orario serale e festivo.

Ciocopaese si svolge dal 13 al 15 ottobre (venerdì 13 ottobre dalle ore 15:30 alle 22:00, sabato 14 ottobre dalle ore 10 alle 24, domenica 15 ottobre dalle ore 10:00 alle 22:00) a Riccione Paese (C.so F.lli Cervi, parte di via Diaz, piazza Matteotti, piazza Unità, piazzetta Parri).

Ingresso libero