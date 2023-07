Appuntamento con il "Circo Imbosco": si alza il sipario sulla rassegna di circo contemporaneo con attrazioni, laboratori e pic-nic

Dopo che la 53esima edizione di Santarcangelo Festival – enough not enough – ha trasformato per 10 giorni il borgo medioevale di Santarcangelo di Romagna (RN) in una città-festival, torna in pista per il secondo anno consecutivo Circo Imbosco, rassegna di circo contemporaneo con spettacoli sotto chapiteau e attrazioni, laboratori e pic-nic all’aperto, da mercoledì 19 a domenica 23 luglio (ogni sera dalle ore 19:00) presso lo spazio di Via Andrea Costa (angolo via Morigi).

Appena fuori dal paese, lo spazio verde e il tendone da circo che si sono animati durante le notti del Festival, quest’anno in un nuovo luogo a causa delle piogge di maggio, si trasformano ora in Circo Imbosco, rassegna che per 5 serate dalle ore 19.00 offre al pubblico una proposta ogni volta diversa, con 4 spettacoli per tutte e tutti, dai 3 ai 99, tra clown, comicità e acrobatica, oltre all’opportunità per i più piccoli di cimentarsi in alcune pratiche circensi, di provare l’ebrezza di salire su un tappeto volante che si libra a pochi centimetri dal suolo, girando sulle note di un pianoforte suonato dal vivo e di scoprire i rimedi letterari di una inedita bottega ambulante di libri e medicine per l’anima.

Ad aprire la rassegna mercoledì 19 luglio alle ore 21:30 sarà il clown italiano ma di stanza in Francia Massimiliano Maccarinelli in “Street Fool”, spettacolo di clown e magie nouvelle. In scena un personaggio un po’ clochard un po’ Charlot spinge con fatica un carrello pieno di oggetti: da queste sue povere cose magicamente prende forma davanti agli occhi incantati del pubblico un vero e proprio ristorante. Tra ricette impossibili, oggetti che si animano ed espedienti in bilico tra l’assurdo e il comico, il pubblico lo seguirà in un viaggio nel quale la realtà si deforma per il gusto di tutte e tutti.

Giovedì 20 luglio alle ore 21:30, sulla scena arrivano i caustici Tony Clifton Circus nel loro cavallo di battaglia “Rubbish Rabbit”: l’ironia e la carica dei clown più odiati dalle mamme italiane - Nicola Danesi de Luca, Iacopo Fulgi e Enzo Palazzoni (autore delle musiche) – si sprigionano in uno spettacolo pieno di energia, nonsense e politicamente scorretto; un gioco frenetico, una corsa a perdifiato verso l’assurdo, un susseguirsi implacabile di risate e tensione.

Venerdì 21 luglio alle ore 21:30, Teatro Necessario, gruppo di clown musicali composto da Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori presenta “Nuova Barberia Carloni”, con la regia di Mario Gumina. Tre clown senza lavoro rilevano un’antica barberia, determinati a riportarla ai fasti di un tempo, quando il barbiere cantava, suonava, serviva da bere, intratteneva i suoi ospiti… E, naturalmente, faceva barba e capelli. I tre aspiranti barbieri, un po’ acrobati e un po’ musicisti, ostentano orgogliosi il proprio talento, veri e propri artisti del cuoio capelluto. Il cliente ne uscirà pulito e liscio, rigenerato nel corpo ed elevato nello spirito, tra gag, clownerie, acrobatica e musica suonata dal vivo.

Sabato 22 e domenica 23 luglio, da Pesaro arriva Circo El Grito in “Johann Sebastian Circus” con Giacomo Costantini, Fabiana Ruiz Diaz, che firmano anche la regia, e Andrea Farnetani. Johann Sebastian Bach è tornato sulla Terra per accendere i nostri animi con la sua musica. Lo vedremo suonare contemporaneamente il pianoforte elettrico, una batteria ed un sintetizzatore, fino ad esibirsi in un numero di virtuosismo con le Boleadoras argentine. Accompagnati dalle sue note, una spericolata acrobata aerea scoprirà di saper volteggiare in aria, mentre un clown terrà la sua vita in equilibrio su un archetto da violino.

Completano il programma, tre attrazioni che dalle ore 19:00 alle 21:30 precedono gli spettacoli e accompagnano l’aperitivo o la cena sul posto. Dal 19 al 23 luglio, come l’anno scorso, l’installazione musicale interattiva La dinamica del controvento, continuerà a girare senza sosta: chi sale a bordo di questo affascinante carosello musicale, viaggia lontano senza dover muovere un passo. Un sogno ad occhi aperti, un momento di sospensione e ipnotico, in cui farsi trasportare dal lento movimento di un tappeto che si libra a mezz’aria, sospinto dalle note di un pianoforte suonato da Irene Michailidis.

Mercoledì 19 e giovedì 20 luglio inoltre lo spazio si anima con l’energia e la comicità di Attacchi di swing: in scena il virtuosismo della chitarra manouche di Corrado Caruana (Django’s Fingers) e l’eclettismo di Alessandro Mori (Teatro Necessario) al clarinetto; un duo swing `jazzigano´ saltellante e spumeggiante, arricchito da improbabili strumenti a sorpresa ed una loop station che sintetizza ed amplifica il divertimento. A seguire dal 21 al 23 luglio, arriva in città la carrozza di Bottega SchmidLap - rimedi letterari a peso, una carrozza di legno itinerante che offre menù letterari come “cura” per i più svariati malanni. Nella bottega ambulante dei due dottori e droghieri – forse solo imbonitori -, un po’ farmacia un po’ pizzicagnolo, si mescolano fettine di classici, gialli, poesia, fumetto, sfoglie di libro, toast letterari da farcire a piacere… Inoltre ogni sera Circo Keaton di Rimini dedicherà uno spazio a esibizioni e laboratori per bambine e bambine a fruizione libera e gratuita.

L’ingresso alle attrazioni, all’area bar e ai laboratori è libero.

Biglietti:

10€ intero, 5€ ridotto fino ai 12 anni. Gli spettacoli di circo contemporaneo sono in vendita online e sul posto ogni sera dalle ore 19:00. L’accesso a La dinamica del controvento avviene sul posto (1€ per tutte e tutti).

Gli spettacoli si terranno anche in caso di maltempo