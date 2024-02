L'amore invade il Grand Hotel di Rimini: proseguono gli appuntamenti per la colazione Belle Époque

i tratta di un appuntamento davvero imperdibile per gli amanti della colazione (ed innamorati), ma soprattutto per chi è appassionato di atmosfera retrò.

Il fascino italiano della Belle Époque rivive infatti nei saloni del Grand Hotel di Rimini, con l’appuntamento di domenica 11 febbraio. Dalle 7:00 alle 11:00 la sala colazioni "vestirà" i propri spazi di romantico per creare un rifugio incantevole, dove l'amore regnerà sovrano.

Lo stile Liberty, che rievoca i primi anni dell’hotel della distinzione, costruito nel 1908 e diventato da subito meta della miglior borghesia e aristocrazia mitteleuropea, introdurranno gli ospiti nel fascino di una domenica da ricordare, grazie, anche, alla maestria dei Pastry Chef del Grand Hotel di Rimini. La colazione, con le tante proposte dolci e salate, sarà davvero un’esperienza da vivere con pienezza.

L’atmosfera unica e i saloni storici del Grand Hotel di Rimini saranno il luogo ideale per gustare una colazione esclusiva, accompagnata da melodie avvolgenti grazie alla musica dal vivo che si fonderanno con l'atmosfera romantica.

Il costo è di 35€ a persona (bambini 0-4 anni: gratuiti, bambini dai 5 anni ai 10 anni: 17€)

Per poter partecipare all'evento è necessaria la prenotazione