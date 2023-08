"Dalla Natura al Mare" per quattro appuntamenti immersi tra le bellezze del territorio

Per il mese di agosto l’Osservatorio Naturalistico Valmarecchia con la rassegna “Dalla collina al mare” propone quattro appuntamenti per adulti e bambini, il primo in programma venerdì 11 agosto. Escursioni, osservazione delle stelle, laboratori creativi e degustazioni accompagnano i visitatori alla scoperta del territorio.

Venerdì 11 agosto è in programma “Il cielo d’agosto”, primo appuntamento del mese. Alle ore 19:00 è prevista la visita guidata a Natè alla scoperta della natura dell’Oasi di Montebello e dell’arte della Tessitura. A seguire piccola merenda in giardino. Alle ore 20:30 è in programma “Le Notti delle Stelle”, una presentazione delle meteore e delle meteoriti tra letture pascoliane. A seguire, l’Associazione Astronomica del Rubicone aiuta i partecipanti nell’osservazione delle costellazioni del cielo estivo, anche attraverso l’utilizzo di un telescopio.

Domenica 13 agosto alle ore 10:00 è in programma “Scatti di natura”, un’escursione in Oasi alla ricerca di scorci inediti con la guida ambientale Chiara Berton e il fotografo naturalista Luca Rontini per imparare segreti e trucchi del bravo fotografo. Al rientro i partecipanti possono gustare una piccola merenda. La partenza per l’escursione è prevista dall’Osservatorio Naturalistico. Alle ore 16:00 la giornata prosegue al Museo del Miele (via Castello Borgo di Montebello), dove bambine e bambini possono sprigionare la propria creatività con un laboratorio. A seguire è

prevista una degustazione di miele.

Venerdì 18 agosto alle ore 20:00 è previsto “Nel bosco di Notte”, un’escursione notturna in Oasi. Al buio, insieme a una guida ambientale, i partecipanti possono ascoltare i suoni notturni e i rumori degli animali. Il percorso è lungo 6 km, facile e adatto alle famiglie. L’escursione ha una durata di circa 3 ore e la partenza è prevista dall’Osservatorio. Per partecipare sono necessarie una pila frontale o una torcia.

Infine, domenica 27 agosto alle ore 10:00 è in programma “Luoghi sacri a Montebello”, un’escursione in Oasi alla scoperta dei suoi luoghi sacri. I visitatori sono accompagnati della guida ambientale Chiara Berton. Il percorso è lungo 8 km e la partenza è prevista dall’osservatorio. Al rientro i partecipanti possono gustare una piccola merenda.

La giornata continua alle ore 16:00 al Museo del Miele (via Castello Borgo di Montebello), dove, bambine e bambini costruiscono una casetta per le api. È prevista anche una degustazione di miele.

Per le diverse attività consigliamo di portare una coperta per sedersi comodamente sul prato e il pranzo al sacco.