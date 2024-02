"ColorCoriandolo" veste a festa con la città per due giornate all'insegna del divertimento e dell'allegria

Prezzo non disponibile

Dal 11/02/2024 al 13/02/2024

I festeggiamenti del Carnevale tingono di allegria e divertimento il centro storico di Rimini. Infatti, nelle giornate di domenica 11 e martedì 13 febbraio torna la 22° Edizione di ColorCoriandolo, giunto quest'anno alla ventiduesima edizione.

Due giornate di festa che trasformeranno il centro cittadino (Piazza Cavour e Piazza Malatesta) in un’arena a cielo aperto per spettacoli e musica, con artisti, giocolieri, musicisti, acrobati ed effetti pirotecnici. Una riscoperta delle tradizioni con le immancabili maschere, i coriandoli e le stelle filanti, per un intrattenimento diffuso nel centro storico di Rimini.

Domenica 11 febbraio la città si anima con giocolieri, acrobati, danzatrici, accompagnati dalla Brass Band con sei variopinti musicisti, che si muovono tra le note dei loro ottoni, spaziando dagli ultimi successi pop, al repertorio della musica classica strizzando l’occhio alle sonorità contemporanee, disseminando un’allegria contagiosa. E poi gli Africa Acrobats si esibiscono in piramidi umane, evoluzioni aeree, numeri di acrobatica mozzafiato proposti con la vitalità della danza africana e la freschezza del circo contemporaneo. Un coinvolgente spettacolo, che lascia il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo volteggio.

Martedì 13 febbraio si festeggia il martedì grasso con una suggestiva performance di artisti dagli scenografici costumi, magiche creature provenienti dalla Luna. Trampolieri, acrobati e ballerini si muovono tra i partecipanti, creando luminosi quadri viventi. La loro danza, al pari di un magico rituale, permette a grandi e piccoli di staccarsi da terra e di essere trasportati, sulle note di incantevoli melodie, in una dimensione onirica e misteriosa. Ad accompagnare le sfilate di maschere e i giochi sarà Radio Bruno, protagonista dell'animazione musicale della giornata.

Entrambe le giornate vedranno protagonisti gli stessi bambini e genitori che si potranno avventurare in un affascinante viaggio attorno al mondo, alla scoperta delle danze più diverse e folcloristiche: dal travolgente ritmo del samba, alle conturbanti movenze della danza del ventre, dal fascino del tango all’hip pop più sfrenato, dai balli irlandesi alle melodie dei musical più conosciuti.

Per tutto il periodo di Carnevale, in piazza Cavour torna protagonista l’incantevole giostra francese con la sua magica ruota fatta di luci, cavalli in legno e carrozze d’altri tempi. Un antico divertimento, che ancora fa sognare i bambini e gli adulti, che rivedono i loro trascorsi di bambini.

Orario: 15:00 - 18:00 (circa)

Ingresso gratuito