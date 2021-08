Coma_Cose in concerto all’alba con il loro “Nostralgia Tour”

Un’alba speciale e unica quella di sabato 14 agosto a Riccione (ore 6, spiaggia libera adiacente al Samsara Beach), con i Coma_Cose, band rivelazione della musica italiana, composta da Fausto Zanardelli (aka Fausto Lama) e da Francesca Mesiano (aka California). I due, che fanno coppia anche nella vita, sono una delle formazioni più note e amate nell'ambiente indie-pop italiano, tanto che gran parte delle date di Nostralgia Tour sono andate sold-out. I live dei Coma_Cose sono fortemente evocativi e punteggiati da attimi capaci di diventare iconici, come il gioco di sguardi portato sul palco dell’Ariston a Sanremo. I Coma_Cose porteranno in scena per la data riccionese di Albe in controluce uno spettacolo potente ed emotivamente coinvolgente, con una formazione allargata e inedita, uno show evento unico dove i suoni si accorderanno al respiro del mare e ai colori rarefatti e incantevoli del sorgere del sole. Non mancheranno in scaletta i brani che hanno segnato la storia d’amore e rivalsa di Fausto e California, quel formidabile viaggio che li ha portati in soli tre anni a imporsi come riferimento cardine del nuovo panorama cantautorale italiano. lI concerto di Coma_Cose è a ingresso libero. Orario di inizio: ore 6. Apertura cancelli: ore 4.30. In ottemperanza alle normative anti-Covid, i posti disponibili sono limitati: sarà possibile prenotare fino a esaurimento delle disponibilità su piattaforma TicketSms.it a partire da lunedì 9 agosto ore 12. Si evidenzia che la prenotazione garantisce l’accesso, ma è richiesto di presentarsi all’ingresso con largo anticipo prima dell'inizio del concerto, al fine di espletare i dovuti controlli. Ai varchi d’accesso verrà richiesto di esibire un documento di identità in corso di validità e la certificazione verde Covid-19, ovvero il “Green Pass”. In base alle normative anti-Covid da rispettare per l’organizzazione di eventi pubblici, si potrà assistere allo spettacolo solo ed esclusivamente da seduti ed è obbligatorio l'utilizzo del dispositivo di protezione individuale anche durante lo spettacolo. Il Comune di Riccione offre a tutti i cittadini la possibilità di effettuare un test antigenico rapido nei giorni prima del concerto. Sono previsti quattro laboratori mobili per effettuare il tampone rapido, collocati in punti strategici della città: piazzale Roma, viale D'Annunzio 125 in prossimità del Samsara Beach, all'altezza del bagno 44 in prossimità di viale Torino 10 e all’ingresso di Aquafan in via Ascoli Piceno. È possibile consultare gli orari di apertura dei laboratori mobili sul sito riccione.it. Il concerto di Coma_Cose è il quarto di sette appuntamenti, dal 25 luglio al 5 settembre, sette concerti che uniscono generazioni e generi musicali diversi, Albe in controluce riesce a costruire una prospettiva che va oltre il semplice evento, è diventato nel tempo un vero e proprio festival d'eccellenza e richiama appassionati da ogni parte d’Italia. Il prossimo concerto in programma al sorgere del sole è il live di Nada previsto domenica 22 agosto (ore 6:00, Fontanelle Beach 19).