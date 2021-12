"Il marito di mio figlio" in scena al Teatro Titano

Spazio alle risate con la divertente commedia teatrale dell'Associazione Culturale "Teatro della clavicola" che riporterà in scena martedì 21 dicembre ore 21, al Teatro Titano di San Marino, "Il marito di mio figlio", di Daniele Falleri. Giorgino e Michele si vogliono sposare. Presi da uno scrupolo di coscienza decidono di riunire i genitori nel loro appartamento per comunicargli la notizia. Ma L'annuncio della loro relazione crea uno scompiglio che va oltre l'immaginazione dei due ragazzi con un susseguirsi di colpi di scena che non risparmiano neanche i genitori. "Il marito di mio figlio" è una moderna commedia brillante che affronta con ironia un tema di recentissima attualità: l'unione fra persone dello stesso sesso. Il tema dello spettacolo sarà solo il pretesto per mettere in scena un susseguirsi di personalità, vicende e scheletri del passato, emozioni mai provate ed intrecci familiari. "Dopo 2 anni di stop forzato a causa della pandemia abbiamo deciso di ritornare in scena appena possibile per cercare di portare un sorriso alle persone. La situazione in cui stiamo vivendo, infatti, è ancora molto difficile, ma continuiamo a credere che anche solo passare una serata spensierata a teatro possa rappresentare un piccolo passo verso una nuova ritrovata normalità". La regia è di Fabrizio Raggi. In scena: Marco Rancati, Alessandra Affatato, Mauro De Pasquale, Antonio Cecchetti, Cristina Tiraferri, Elisa Manzaroli e Alex Pistone. Ingresso € 15 - accesso consentito esclusivamente dietro presentazione di Green Pass (SMDCC o EUDCC) in corso di validità o con certificato con esito negativo ad un test antigenico o molecolare in seguito alla disposizione del DL 197-2021. Per Info e Prenotazioni: 347.3609418

Gallery