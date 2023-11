Con "Movimenti Singolari", il videomaker Dorin Mihai celebra la diversità e la lotta alla violenza a passi di danza

La danza per celebrare l'unicità, la libertà, la dignità del corpo. E' il messaggio del video “Movimenti singolari”, realizzato dal fotografo e videomaker Dorin Mihai, che verrà presentato sabato 18 novembre alle ore 18:30 al cinema Fulgor di Rimini (ingresso libero) nell'ambito del progetto Genderful/Corpi Identità, a cura di Associazione Cambia-Menti, Movimento Centrale Teatro & Danza e Associazione DireUomo.

Nel video "Movimenti singolari" il rilievo che il corpo assume rivela il desiderio di ridare dignità a ciò che è stato disistimato, dileggiato da sempre: la necessità di danzare. In queste danze di unicità il corpo ritorna anima carnale che si emancipa da ogni dualismo religioso/laico per lasciare emergere la natura unica - libera e terrena - di ciascuno.

I performer sembrano appartenere a un passato/presente e allo stesso tempo interpretano paure e desideri di un presente/futuro. Unicità limpida e immediata, nuda e diretta, parola che si fa corpo per ripudiare la violenza. Ansia di riscatto, fedeltà assoluta alla vita, desiderio di esprimersi, quasi alle soglie del silenzio.

Dopo la proiezione si terrà il dibattito a cui parteciperanno Claudio Gasparotto, coreografo/danzatore, Donato Piegari, psicologo, Dorin Mihai, videomaker, Andrea Felli, musicista, Rocco Mangieri, semiologo/performer. Saranno presenti Emma Petitti, presidente dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna e Chiara Bellini, vicesindaca del Comune di Rimini con delega alle Pari opportunità.

Il video Movimenti Singolari è una delle azioni contenute nel Progetto Genderful/Corpi Identità, giunto alla quarta edizione. Il progetto è nato e si è sviluppato per dare spazio a una cultura dell’unicità della persona in tutti i contesti - sociale, artistico ed educativo -, offrendo la possibilità di rivedere il concetto di categoria e i relativi giudizi di valore. L’obiettivo principale è abbattere le barriere tra uomo e donna, la superiorità di un sesso sull'altro e gli stereotipi legati ai ruoli di maschile e femminile, e di valorizzare quindi ogni singola persona nella sua unicità e nella sua bellezza.

Il progetto Genderful/Corpi Identità è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna con il patrocinio del Comune di Rimini e di UPI – Unione Province d’Italia Emilia-Romagna.

La presentazione è inserita nel calendario di iniziative promosse dalla Casa delle Donne del Comune di Rimini e Rete Donne Rimini per il mese di novembre in cui ricorre la giornata di sabato 25 contro la violenza sulle donne.