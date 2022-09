Con OaSì, una passeggiata lungo il fiume Marecchia tra arte e voglia di stare insieme

Domenica 11 settembre ripartono le iniziative dell’associazione OaSì – Insieme per le valli APS con una

uscita dal titolo “Guardando Saiano. Lezioni di pittura all’aperto” che unirà l’arte alla voglia di stare insieme

e di godere delle bellezze del territorio. Insieme all’architetto e pittore riminese Mattia Ghinelli ci

porteremo ai piedi del Santuario della Madonna di Saiano per una lezione pratica di acquarello all’aperto.



La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione.



Con la curiosità di “piccoli Monet in erba” scopriremo qualche segreto per rappresentare con pennelli e

colori questo affascinante scorcio della Valmarecchia. Si parte alle ore 9:30 dal parcheggio adiacente a

Ponte Verucchio (inizio di via Palazzo, lato Torriana). Chi vuole camminare insieme a noi partirà in direzione

Saiano lungo la pista ciclopedonale che costeggia il Marecchia con una camminata adatta a tutti, mentre

che vuole partecipare alla lezione di pittura raggiungerà Saiano in auto per dipingere con i suggerimenti del

pittore Mattia Ghinelli.



(pranzo al sacco) e ammirare i lavori dei partecipanti.