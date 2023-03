I Nomadi festeggiano i loro 60 anni con uno straordinario concerto

Sotto il sole di Riccione l'estate esplode in una festa infinita in musica. Il 10 giugno si parte con il concerto dei Nomadi, in piazzale Roma, che festeggiano il loro sessantesimo compleanno a Riccione, dove tutto per loro era cominciato negli anni del boom. Il gruppo musicale dei Nomadi inizia a calcare le scene in uno dei periodi più fervidi del panorama musicale italiano, gli anni Sessanta, partendo dal Frankfurt bar di Riccione, dove nell’estate del 1963 viene ingaggiato per ben settantasette serate che segneranno il loro destino e daranno l’avvio a una splendida carriera, consegnando al pubblico italiano e straniero brani musicali unici e scolpiti nel tempo, cantati ancora oggi da ogni generazione. Da allora, il legame con la città di Riccione diventa indissolubile: nel 2003 tornano nella Perla verde per festeggiare i 40 anni di carriera con un cd e un mega evento di tre giorni. Nel 2023 festeggeranno i 60 anni di carriera sul palco, confermandosi come uno tra i più longevi complessi musicali al mondo. A Riccione tornano con un concerto che racconta la storia incredibile del gruppo, ripercorrendo i grandi successi, per entusiasmare il pubblico di ogni età.