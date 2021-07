Concerto all'alba con il Quartetto EoS

Domenica mattina, 4 luglio, alle 5.00, mezz’ora prima del sorgere del sole, il Quartetto EoS aprirà l'attesissima rassegna di Concerti all'Alba di Rimini Classica nella spiaggia di Riminiterme. Matteo Salerno al flauto, Aldo Capicchioni al violino, Aldo Maria Zangheri alla viola e Alessandro Culiani al violoncello proporranno il nuovo programma del quartetto intitolato "Just a Fantasy", da una celebre riga del testo del capolavoro dei Queen Bohemian Rapsody. Il sottotitolo del concerto sarà come l'anno scorso da Bach ai Led Zeppelin, ma il repertorio sarà tutto nuovo, con grandi sorprese. Non mancheranno celebri colonne sonore di Morricone e John Williams, gli omaggi a Battiato e a Piazzolla e il solito finale trascinante con gli arrangiamenti di pagine rock senza tempo per il quartetto. L’evento sarà gestito in conformità ai decreti e alle ordinanze di tutela sanitaria, garantendo a tutti la massima sicurezza e tranquillità di ascolto. Biglietto unico non numerato euro 12,00+diritti prev., ridotti ragazzi fino a 14 anni euro 8,00. Prevendita circuito Liveticket, punti vendita fisici consueti, presso il Blue Beach bar di Rimini Terme e online https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=312135 Sarà possibile fare colazione nella zona adiacente del Blue Beach Bar. In caso di maltempo il concerto sarà riproposto a breve (e in caso di impossibilità a partecipare a questa nuova eventuale data saranno interamente rimborsati i biglietti).

Informazioni: riminiclassica@gmail.com