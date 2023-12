La grande musica protagonista delle festività natalizie: Danilo Rea incontra Fiorella Mannoia

Venerdì 29 dicembre il Concerto degli Auguri saluta l’arrivo del nuovo anno e porta sul palco del Palazzo dei Congressi una delle voci storiche della canzone italiana, Fiorella Mannoia in un incontro in musica con Danilo Rea, uno dei più grandi pianisti del nostro tempo. L’incontro tra i due artisti è un sodalizio, un dialogo intenso nella sua essenzialità, uno spettacolo live emozionante in cui il repertorio e i successi di Fiorella Mannoia si incontrano in una perfetta alchimia sonora con la melodia dei brani e dell’improvvisazione jazz di Danilo Rea. L’incontro dei due artisti ha dato vita a “Luce”, disco annunciato da Mannoia alcuni giorni fa sulle pagine del suo profilo Instagram.

I biglietti per l’evento Concerto degli Auguri “Danilo Rea incontra Fiorella Mannoia” sono disponibili sulla piattaforma online TicketNation e in vendita allo IAT del Palazzo del Turismo. Il costo dei biglietti, compreso tra i 20 e i 40€, varia a seconda dei settori e delle sedute disponibili.