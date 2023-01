Per il concerto dell'Epifania, 60 giovani portano in scena le musiche di Tchaikovsky, Strauss, Puccini e tanti altri

Un'orchestra di 60 giovani e giovanissimi per il concerto dell'Epifania. A conclusione del campus invernale di formazione orchestrale promosso dall'Associazione culturale “Il Temporale” di Bentivoglio (Bologna), svoltosi al Lago di Monte Colombo in questi giorni, si terrà il 6 gennaio prossimo alle ore 11:00 al Teatro Leo Amici, un concerto finale diretto dal Maestro Emiliano Bernagozzi, con musiche di Tchaikovsky, Mascagni, Ponchielli, Martin, Lopez, Strauss, Mouret, Silvestri, Puccini.

Il campus ha ospitato 60 ragazzi tra i 12 e i 20 anni, impegnati in una full immersion di studio in previsione del concerto finale. Questa esperienza fa parte di un progetto più ampio avviato dall'Associazione di Bentivoglio, per la qualificazione dell’alfabetizzazione musicale ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 2/2018 per il triennio 2021-2023 e sostenuto dalla Regione Emilia Romagna.

“La nostra associazione è attiva da 26 anni e da 15 anni è impegnata nell'avvicinare i giovani alla musica – spiega Marzia Baldassarri, presidente dell'Associazione culturale Il Temporale di Bentivoglio (BO) - . Contiamo ormai oltre 350 allievi dai tre anni in su, con l'obiettivo di rendere la musica fruibile per tutti e strumento aggregativo per i giovani.

Numerosi sono i volontari coinvolti nella nostra associazione e nei nostri progetti; ci unisce sia l'idea di dare opportunità (in campo artistico e non solo) ai giovani del nostro territorio, ma lanche a volontà di stimolare una crescita culturale collettiva, attraverso la passione e l'amore per l'arte”.

Durante il concerto si esibirà anche Francesco Troilo di Carlo, performer della Compagnia RDL di Carlo Tedeschi, che interpreterà “What a wonderful world” di Lopez.