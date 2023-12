Il Concerto di Santo Stefano, sulle note del sassofonista Mario Marzi incanta "La notte dei sogni" della città

Martedì 26 dicembre (ore 21:00), torna il tradizionale appuntamento in Sala Concordia con il Concerto di Santo Stefano, La notte dei sogni, affidato alla cura artistica di Mario Marzi, docente al Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano e interprete solista nelle più importanti orchestre sinfoniche italiane. Il concerto sarà un evento unico senza precedenti con la dedica a Gaspare Tirincanti, straordinario e mai dimenticato musicista riccionese, e un omaggio a Walt Disney nel centenario della nascita degli Studios. Il progetto musicale dedicato a Walt Disney è una rielaborazione jazzistica delle più famose colonne sonore dei grandi classici Disney come Gli Aristogatti, Topolino, Biancaneve, Cenerentola, La carica dei 101, Pinocchio, Il Re Leone, Mulan e Shark Tale, un progetto ideato e arrangiato dal grande pianista jazz, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra pluripremiato Pino Jodice. Un concerto nato nel 2005 che ha abbracciato la standing ovation di critica e pubblico registrando ovunque il sold out. Sarà in scena anche l’orchestra giovanile Mondaino Youth Orchestra, diretta dal Maestro Michele Chiaretti insieme alle prime parti dell’orchestra nazionale jazz dei conservatori italiani, e a interpreti d’eccezione come la cantante Simona Bencini, voce dei Dirotta su Cuba, Stevie Biondi, fratello minore di Mario, Gabriele Mirabassi al clarinetto, Mario Marzi al sax, Simone Zanchini alla fisarmonica e Massimiliano Rocchetta al pianoforte.

Durante la serata, condotta da Simona Mulazzani e trasmessa in diretta da Icaro TV, si svolgerà la terza edizione del San Martino d’Oro Città di Riccione, riconoscimento istituito dall’amministrazione comunale per premiare coloro che si sono distinti in vari campi e hanno contribuito a diffondere il nome di Riccione nel mondo.

L’evento concerto di Santo Stefano è a ingresso libero con biglietto-invito da ritirare lunedì 18 dicembre all’ufficio IAT del Palazzo del Turismo (ore 9:00 - 13:00; 14:00 - 18:00). Ogni persona, fino ad esaurimento, potrà ritirare un massimo di due biglietti. L’accesso in sala è previsto a partire dalle ore 19:45 fino alle 20:45.