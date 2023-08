Con "Coriano Wine Festival", due giornate di "festa" con Sangiovese e street food romagnolo

Prezzo non disponibile

La cittadina di Coriano è pronta ad alzare in alto i calici e inebriarsi delle coloroazione e profumazioni del "nettare di Bacco" nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 agosto, con Coriano Wine Festival: una mostra mercato (completamente rinnovata) con rinomate etichette di oltre 30 cantine romagnole, 120 vini, un ricco banco d’assaggio alla presenza di sapienti vignaioli, 4 laboratori di degustazione, un convegno per conoscere e approfondire la storia del celebre vino rosso nei suoi aspetti agronomici ed enologici. La piadina sarà con il marchio IGP, la carne della fattoria Fontetto di Novafeltria.

Per gustare lo Street Food romagnolo e le prelibatezze gastronomiche realizzate con materie prime di aziende locali, non mancheranno lungo le vie del centro gli stand della Pro Loco Coriano e di cucina tradizionale del Ristorantino di Coriano.

A precedere degustazioni e intrattenimento musicale, sarà il convegno dal titolo “Sangiovese: indagine su un vitigno al di sopra di ogni sospetto” sabato 19 agosto (sala Isotta), con gli esperti sommelier Maurizio Alongi, Enrico Bevitori, Marco Casadei, Paolo Babini e Marino Colleoni con un dibattito sulle etichette più rinomate della cantine del territorio.

A partire dalle ore 16:30, la scenografica sala del teatro CorTe ospiterà la mostra mercato con i migliori produttori artigiani, le 16 sottosezioni ufficiali del sangiovese in Romagna e un banco d’assaggio dove sarà possibile con tasca portabicchiere, calice, block-notes, pane e olio degustare una miriade di vini selezionati.

Apertura banchi d’assaggio:

Sabato 19 agosto: 18:30 - 24:00; domenica 20 agosto: 17:00 - 23:00

Quota di partecipazione: 20€ (con tessera Ais, Aies, Fisar, Anspi, Assosommelier, Onav: 15€)

In un altro contenitore culturale di Coriano, la biblioteca comunale A. Battarra, si svolgeranno i laboratori.

Sabato 19 agosto il Chianti e il Montalcino saranno i protagonisti dei primi due laboratori.

Alle ore 19:00 partirà "Il Chianti classico e le sue terre" di Francesco Falcone e Maurizio Alongi, con degustazione verticale del chianti classico – Riserva Vigna Barbischio.

Alle ore 20:30 si proseguirà con "Montalcino e le sue terre" di Francesco Falcone e Marino Colleoni, con degustazione verticale del Brunello di Montalcino – Podere Sante Marie.

Domenica 20 agosto alle ore 19:00 si svolgerà il terzo laboratorio "La Roamgna e le sue terre" di Francesco Falcone e Paolo Babini con degustazione verticale del Poggio Tura Vigne dei Boschi.

Alle ore:20.30 "Il Sangiovese: discendenze e ascendenze" di Francesco Falcone con degustazione orizzontale di 6 grandi vini ottenuti dalle seguenti uve: Sangiovese- Nerello, Mascalese-Gaglioppo, Perricone-Frappato -Foglia Tonda.

Quota di partecipazione: 15€ (con tessera Ais, Aies, Fisar,Anspi, Assosommelier, Onav: 10€)

Immancabili musica e spettacoli, sabato 19 agosto alle ore 21:00 con l’esibizione a ritmo di soul di Lorenzo Pagani Quartet ( Lorenzo Pagani – piano e voce, Enrico Montanaro – batteria, Marco Dirani-basso, Alessandro Scala-sax) e domenica 20 agosto alle 21:00 con Sbronza, monologo comico/poetico dedicato al vino di e con Tomas Leardini, intervallato dalle note di musica jazz del Running Man Trio.

Nella giornate di Coriano Wine Festival sarà presente anche l’immancabile mercatino dell’usato (via Garibaldi); nella giornata di sabato 19 agosto dalle ore 18:30 alle 23:00 mentre domenica 20 agosto avrà luogo il "Trekking sul circuito delle cantine" di 11 km, con ritrovo in piazza Don Minzoni alle 17.00 e partenza alle 17.15. Rientro in piazza Don Minzoni con offerta ai partecipanti dalla Pro Loco Coriano di bruschette con olio e un bicchiere di vino.