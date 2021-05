Corpo a corpo, una rassegna di conversazioni e performance in cui il corpo è al centro

Dopo il grande successo delle due edizioni passate, anche quest’anno Humus, progetto nato nel 2019 da un’idea dell’Associazione Pacha Mama, torna a dare spazio ad artisti, mostre, esposizioni e musica, con l’organizzazione e l’ideazione di AltroFestival #3: quattro giorni in cui l’ex-Ospedale Civile di Rimini a settembre aprirà le porte alla socialità firmata Humus. In attesa di settembre da sabato 29 maggio, per sei weekend consecutivi, prenderà forma Corpo@Corpo (letto, Corpo a Corpo), una rassegna di conversazioni e performance in cui il tema del corpo verrà raccontato in ogni sua forma.

Per scoprire gli ospiti di Corpo@Corpo basterà seguire Humus sulle sue pagine social, dove ogni aspetto verrà svelato e raccontato nei minimi dettagli. Humus è pronto, e ci aspetta con una stagione ricca di novità. Non resta altro che esserci!