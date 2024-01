Al Palazzo del Turismo va in scena "La corsa contro il vento" di Gioele Dix

Venerdì 12 gennaio alle ore 21:00, al Palazzo del Turismo di Riccione, il 2024 della Bella stagione si apre con uno

spettacolo ironico e profondo, dedicato allo scrittore Dino Buzzati, maestro incontrastato del racconto. La corsa dietro il vento: un inedito viaggio teatrale grazie al quale Gioele Dix, affiancato dall’attrice Valentina Cardinali, ispirandosi a personaggi e atmosfere buzzatiane, parla anche di sé, delle sue inquietudini e delle sue comiche insofferenze, con l’ironia e il gusto del paradosso cui ha abituato il suo pubblico.

Sotto il palazzo in cui abita un grande scrittore, nel cuore della notte piove dall’alto una pallottola di carta. Che cosa conterrà? Appunti senza importanza o versi indimenticabili? Da questo spunto, tratto da un racconto di Dino Buzzati, prende il via La corsa dietro il vento, omaggio di Gioele Dix a un genio visionario del Novecento. Ambientato in un laboratorio letterario a metà fra tipografia e magazzino della memoria, lo spettacolo compone con fine ironia un mosaico di personaggi e vicende strabilianti, guidandoci nel labirinto di desideri e fallimenti a cui siamo tutti

destinati. Intrecciando alla letteratura le proprie inquietudini e le proprie comiche insofferenze, Gioele Dix disegna un viaggio teatrale inedito, sempre in bilico fra illuminazioni e misteri, illusioni e risate.

Biglietti:

Intero: 20€

Acquistabili su Liveticket.it e nelle rivendite autorizzate Liveticket (si applicano i diritti di prevendita). Possono inoltre essere acquistati con il sistema pay-by-link, inviando un’email all’indirizzo stagione@riccioneteatro.it o un messaggio WhatsApp, pagando poi a distanza con carta di credito.