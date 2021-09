Corso di storytelling, narrazione e teatro a Rimini

L'oralità svolge da sempre un ruolo aggregativo e comunicativo molto importante in tutte le culture umane. La performance narrativa viene spesso scelta, in quanto capace di "trasmettere eventi reali o fittizi con parole, immagini e suoni". Attraverso lo studio delle forme e dei contenuti del teatro di narrazione, il corso fornirà consigli pratici e strumenti per la preparazione di performance narrative dalla preparazione fisica alla gestione della voce e del corpo, dalla produzione del testo alla sua memorizzazione ed esposizione. Il tutto con un taglio esperienziale, esempi e suggerimenti facilmente riadattabili ai diversi contesti lavorativi. "Un laboratorio per rimettersi in gioco e raggiungere una nuova consapevolezza di sé, ritrovare il piacere del racconto, superare blocchi creativi, rientrare in contatto con le proprie emozioni ed esercitarsi nel creare silenzio e spazio interiore, liberando la propria creatività. Il corso si svolgerà a Rimini da settembre a dicembre il lunedì o martedì (il calendario sarà stilato insieme di volta in volta) dalle 19/19.15 e prevede 10 incontri di 2 ore ciascuno. Il costo è di 360€. ?nfo: ??????????

Programma: 1. Presentazione del corso 2. Principi generali della comunicazione letteraria 3. Variazioni di persona, voce e punto di vista 4. Le funzioni della narrazione 5. Il personaggio come soggetto e le modalità? della sua narrazione 6. La narrazione classica 7. La narrazione moderna 8. Respirazione e rilassamento 9. Dizione e tecnica vocale 10. Lab. Controllo del corpo e gestione dello spazio 11. Lab. Concentrazione 12. Lab. Preparazione di un dialogo teatrale 13. Lab. Improvvisazione 14. Lab. Elementi di sceneggiatura 15. Lab. Spettacolo finale

