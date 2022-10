Un weekend "da paura", cosa fare a Rimini ad Halloween

Un lungo week-end di appuntamenti e proposte quello che segna il passaggio tra i mesi di ottobre e novembre, con iniziative dedicate a tutte le età.

Quattro visite guidate da non perdere

Sabato 30 ottobre un trekking urbano dedicato ai bambini e alle loro famiglie porta alla scoperta della “Rimini acquatica”, navigando tra storie quasi vere di vecchi lupi di mare tra le due sponde dell’Adriatico. Si racconterà dei mostri marini, il balenauro, il Mazzarol, il Coboldo e delle sirene, di S.Antonio e dei pesci birichini. E ancora degli occhi delle imbarcazioni storiche e dei graffiti lungo il porto canale con creature da pelle d’oca.

L’appuntamento è alle ore 16 presso l’edicola al Ponte di Tiberio.

Si continua domenica 31 ottobre, nella giornata nazionale dedicata al trekking urbano, con la visita guidata dal titolo Bizzarre presenze a Rimini e dintorni, una passeggiata che, partendo dai personaggi unici raccontati da Federico Fellini nei suoi film, conduce alla scoperta di personaggi veramente speciali che hanno animato la vita cittadina nell’ultimo secolo ed anche prima. Il ritrovo è presso l’edicola al Ponte di Tiberio Rimini, alle ore 9:30. E' necessaria la prenotazione.

Nel pomeriggio è prevista invece una passeggiata dedicata alle famiglie con bambini, dal titolo Rimini incredibile, alla scoperta dei luoghi e dei racconti più misteriosi e fantasiosi del centro storico della città. Strane creature, oggetti volanti, diavoli e santi, orchi, folletti, fantasmi. Ritrovo alle ore 16:30, edicola al Ponte di Tiberio. E' necessaria la prenotazione.

Si conclude la giornata con una visita in notturna, dal titolo Rimini oscura, una passeggiata tra storie inquietanti di epidemie, streghe, assassini, fantasmi, diavoli e santi. Tanti racconti nella lunga storia della città che naviga nel quarto millennio della sua esistenza. L’itinerario fra le piazzette e i vicoli del centro storico prevede tappe al Ponte di Tiberio, Piazza Tre Martiri, Piazza Cavour, Palazzo dell’Arengo, Castel Sismondo.

L’appuntamento è alle ore 20:45 presso l’edicola al Ponte di Tiberio. E' necessaria la prenotazione.





Un’occasione per scoprire Fellini Museum, Part e Teatro Galli

Tra sabato e domenica è possibile anche entrare nei luoghi di Rimini dal grande valore storico e artistico, che negli ultimi anni sono stati recuperati e riqualificati portando la città ad affermarsi come centro d’arte di caratura nazionale.

Si va dalle visite guidate al Fellini Museum fino al Part – Palazzi dell’Arte Rimini, alla scoperta dell’eclettica raccolta di opere di arte contemporanea della Fondazione San Patrignano ora in esposizione nei Palazzi dell’Arengo e del Podestà, passando per il Teatro Galli in un percorso sul filo del racconto della storia del teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi.

Il 31 ottobre torna Rimini Antiqua

Passeggiando in città, tra Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e Corso d’Augusto, domenica 31 ottobre ci si può imbattere nelle bancarelle della mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage Rimini Antiqua, dove è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica e vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria, e in quelle di Domeniche ad Arte, la mostra mercato locale di arte, artigianato e hobbistica, a cura dell’Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli (orario: dalle 9 alle 18:30).



Nei Parchi del divertimento la festa più attesa

A Fiabilandia il parco sarà addobbato a tema con zucche colorate, voli di pipistrelli, ragnatele e ombre sinistre, per traghettare i visitatori all’appuntamento più atteso dell’autunno: Hallowen Party. Il 31 ottobre streghe, fantasmi, zombie e licantropi si riuniscono per celebrare insieme ai visitatori il rituale del “dolcetto o scherzetto” in compagnia del Circo di Halloween, nel Labirinto della paura, con un’animazione da brividi. Per l’occasione è possibile scaricare il coupon sconto sul sito e consigliamo di indossare il costume più terrificante.

Orari: nei week end fino al 30 ottobre, 1 e 2 novembre dalle 10:30 alle 17:30

Domenica 31 ottobre dalle 10:30 alle 22:00

A Italia in Miniatura la festa di Halloween si svolge in Piazza Italia domenica 31 e lunedì 1° novembre tra giganti sui trampoli, performance di giocoleria, le sculture di palloncini del Mago Caucciù, le risate del Clown Ottopanzer, in un’atmosfera autunnale fra balle di paglia, caldarroste fumanti e , per i più grandi, “cagnina”. Per la gioia dei più piccoli non mancherà l’angolo del trucca-bimbi con Arianna Barlini.

Un’occasione in più per visitare il parco miniature, totalmente rinnovato per i suoi 50 anni, con tutte le attrazioni a disposizione come la vecchia segheria, la torre panoramica, il misterioso viaggio dentro Pinocchio, Venezia, Esperimenta... e ancora la scuola guida interattiva, Pappamondo e la mitica monorotaia. Italia in Miniatura è aperta al pubblico il 30, 31 ottobre e 1 novembre.

Orario: week-end di ottobre 10-18.30; 31 ottobre e 1 novembre 10:30-17:30

Speciale promo: 5€ per tutti i bambini mascherati (da 100 a 140 cm), accompagnati da un adulto pagante intero.

Pagano 5 € anche i bambini che portano una zucca all’Acquario di Cattolica e a Oltremare, sempre se accompagnati da almeno un adulto pagante tariffa intera.

Il 31 ottobre e il 1° novembre a Oltremare, il Family Experience Park rivela strani personaggi e curiosità diventando il paese di Halloween tra scenografie autunnali, mostruosi trampolieri, giochi di prestigio e la magia di sapone di Alekos, il Poeta delle Bolle. Restano in programma gli approfondimenti quotidiani, dai Wallaby di Australia Experience, al Volo dei rapaci, Darwin o la Fattoria, senza dimenticare la Laguna dei delfini, la più grande d’Europa, dove nuotano i tursiopi con la mascotte Ulisse.

Apertura le domeniche di ottobre e il 1 novembre dalle 10:00 alle 18:00

Per l’occasione l’Acquario di Cattolica si trasforma invece nell’Antro delle streghe grazie alla collaborazione con la Notte delle Streghe di San Giovanni in Marignano, che veste a tema il grande parco dell’Adriatico, con i suoi quattro percorsi al coperto. L’acquario ospita pesci di tutti i mari del mondo, dagli squali toro più grandi d’Italia ai cavallucci marini, le meduse e tante altre centinaia di specie. Imperdibili le lontre del percorso giallo, i caimani, i boa, i pitoni e le iguane del percorso verde. La mostra Abissi, terra aliena nel percorso viola offre uno sguardo sulle creature più inquietanti delle profondità marine.

L’Acquario di Cattolica è aperto al pubblico il 30 ottobre; 31 ottobre e 1 novembre Orario: dalle 10 alle 18:30