Cosa fare a Rimini a Pasqua, dal Paganello allo street food: tutti gli eventi in programma

La città "si veste a festa", pronta ad accogliere le festività Pasquali. Non mancano, per l'occasione, gli appuntamenti dedicati alla tradizione: dalle tradizionali via Crucis a le gita fuori porta del Lunedì di Pasqua. Questa tradizione, che risale al Settecento e che è stata recuperata negli ultimi anni, prevede una scampagnata in bicicletta partendo dal mare fino a raggiungere il Santuario delle Grazie dove ci si ritrova per condividere la “ligaza”, il pranzo al “sacco” tipico romagnolo e dove ci si intratterrà per l’intero pomeriggio tra giochi, spettacoli, per grandi e piccoli, e una visita al Museo degli Sguardi, aperto per l’occasione.

Come da tradizione la Pasqua sarà accompagnata dal Paganello, il torneo internazionale di “Beach Ultimate” che torna sulla spiaggia di Rimini nelle giornate di sabato 30, domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile con una edizione da record con 142 squadre provenienti da tutto il mondo, e oltre 2000 atleti partecipanti dagli Stati Uniti, Canada, Brasile, Libano e tanti altri stati Europei.

Come di consueto durante il fine settimana Pasquale torna lo Streeat Food Truck Festival, che quest’anno si sposta in centro storico nella Piazza sull’Acqua, a pochi passi dal Ponte di Tiberio proponendo musica e cibo di strada (da venerdì 29 marzo a lunedì 1 aprile).

Durante le giornate Pasquali, inoltre, sono tante le opportunità attraverso le quali andare alla scoperta delle ricchezze e bellezze artistiche e culturali della città: dal Fellini Museum (situato tra il Castello e il Palazzo del Fulgor), al Museo della Città con la Domus del Chirurgo, spingendosi fino alla scoperta del Teatro Amintore Galli, situato in Piazza Cavour. La visita guidata consentirà a coloro che parteciperanno, poterne ammirare il foyer, la platea e lo splendido ridotto, immergendosi così in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco. L'imponente struttura, progettata dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurata nel lontano 1857 dal compositore Giuseppe Verdi, è stato anche oggetto e bersaglio di alcune burrascose vicende del XX secolo e di alcuni dibattiti al tempo della Ricostruzione, ma anche luogo di ritrovo e frequentazione degli artisti e delle personalità della città di fine Ottocento e durante l'età della Belle Époque. Ma non è tutto; spazio anche ai nuovi contenitori culturali, i quali offrono l’opportunità di ammirare le proprie bellezze, le collezioni permanenti e le esposizioni temporanee, come le mostre dedicate al Maestro Fellini e a Giulietta Masina.

Tra gli altri appuntamenti delle festività pasquali, da segnalare anche la visita guidata dal titolo "Le meraviglie di Rimini", per un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città, attraverso secoli di storia (sabato 30 marzo) o il City Tour 'Rimini e la Belle Epoque' (con appuntamento lunedì 1° aprile in piazzale Fellini), a cura di VisitRimini, in occasione della Pasquetta. Per provare quell’atmosfera di lusso e fasti di fine Ottocento, è possibile anche prenotare una colazione a cinque stelle negli sfarzosi saloni storici del Grand Hotel, uno dei luoghi simbolo di Rimini, per vivere un’esperienza tra gusto e cultura, alla scoperta dell'albergo dei sogni di Fellini.

Sempre a Pasquetta, da non perdere l’opportunità di una passeggiata nei luoghi felliniani in compagnia di Discover Rimini per una Pasqua con l'arte tra Fellini Museum e Palazzo del Fulgor. Dopo aver visitato anche la scenografica sede di Castel Sismondo, il percorso si concluderà nel pittoresco Borgo San Giuliano, per ammirare i murales che immortalano celebri personaggi. Non mancano i mercatini, da Rimini Antiqua, che colora il centro storico la domenica di Pasqua con la mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage e Domeniche ad Arte con l'artigianato e l'hobbistica locale, fino ad Artigiani al centro, il mercatino dell’artigianato locale che si svolge il lunedì di Pasqua in piazza Tre Martiri.

Da non dimenticare i parchi tematici di nuovo pronti ad accogliere i visitatori con offerte e nuove attrattive per la stagione 2024. A Rimini, il parco giochi Fiabilandia pensato per i più piccoli (ma non solo) è pronto ad accogliere i propri "piccoli"visitatori (da venerdì 29 marzo a martedì 2 aprile) per una "golosa" sorpresa e avventurosa inizativa attraverso la caccia alle uova di cioccolato prevista per domenica 31 marzo. Proseguendo, anche Italia in Miniatura a partire da giovedì 28 marzo è pronta ad accogliere i propri "viaggiatori" che tramite le attrazioni presenti all'interno del parco divertimenti, potranno spingersi da Venezia, navigabile in gondola alla Vecchia Segheria con le sue rapide da affrontare a bordo di tronchi d’albero, la Monorotaia, il treno che viaggia a mezz’aria, il trenino di Pinocchio e i luoghi interattivi come Castel Sismondo, Esperimenta e Piazza Italia. All’Acquario di Cattolica è possibile immergersi nella conoscenza del nostro pianeta attraverso la biodiversità dei propri ecosistemi acquatici. Infine, il parco acquatico Oltremare in occasione dei festeggiamenti per i vent'anni del Family Experience Park, adulti e piccini avranno l'opportunità di immergersi tra animali e spazi verdi e la Laguna dei Delfini.

Ma non è tutto; a partire da sabato 30 marzo torna in funzione, in piazzale Boscovich, la ruota panoramica, "l'occhio di Rimini", che come di consueto, accompagna la stagione primaverile ed estiva di Rimini permettendo a cittadini e turisti di osservare le bellezze paesaggisiche della città da 50 metri di altezza, attraverso una prospettiva altamente suggestiva, spaziando dai lidi ferraresi sino a Gabicce, passando per l’entroterra ed il mare Adriatico.