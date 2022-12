Una mostra come strumento di riflessione sulla forza comunicativa dell’arte

Una Barbie dorata prigioniera in una gabbia da uccellini. Una veduta del ponte di Tiberio con uno straordinario gioco d’acqua. Un ritratto dolce e intenso di una coppia di giovani.



Sono tre delle opere esposte nella mostra “Il cuore nella mano, il futuro negli occhi, il coraggio nel pensiero” che si apre venerdì 23 dicembre alle ore 17:00 nella galleria "No Limits to Fly" di Rimini (via Bertola, 17). La collettiva raccoglie i lavori di QuinciQ, Cristina Ricci, Leonardo Rossi. «Tre artisti, diversi tra loro per origini, età, esperienze e tecniche espressive sono i protagonisti di questa mostra – svela Moreno Mondaini, titolare della galleria e curatore dell’esposizione –. Sono artisti distanti tra loro quando raffigurano la realtà del proprio vissuto, ma vicini quando la realtà la immaginano nel suo divenire».



*La mostra, che inaugura nel giorno del decennale dell’apertura della galleria, vuole essere «Una riflessione sulla forza comunicativa dell’arte – spiega Mondaini –. Quante volte ho ascoltato in galleria: “non mi intendo di arte, non ne capisco nulla ma questa opera mi…”. Rispondo: “Si fermi, abbracci questo silenzio, non parli, quel che doveva prima o poi accadere è accaduto, l’opera l’ha già fatta sua…”. Non più la forma, ma l’indefinita ed evanescente concretezza dell’arte penetra la coscienza di chi le sta di fronte, complice un mai sopito tormento esistenziale. L’artista può aiutarci a vedere, dentro e fuori di noi. Un’alchimia che ci alberga dentro, ma stupisce e spesso ci trova impreparati. La narrazione è così il confronto tra l’Artista e il Fruitore. Li costringe a disvelarsi per intraprendere un cammino artistico comune, di realizzazione per l’uno, di conoscenza per l’altro».