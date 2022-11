Si scende con "Il Cuore in Piazza", una serata a sostegno della prevenzione delle malattie cardiache

Sabato 3 dicembre alle ore 21:00 al Teatro degli Atti di Rimini (via Cairoli, 42) andrà in scena una serata dal titolo “Il Cuore in Piazza” per sensibilizzare e raccogliere fondi per la prevenzione delle malattie cardiache, organizzata dall’associazione Il cuore di Luca Petitti - Odv e realizzata in collaborazione con il Comune di Rimini.

L’obiettivo è anche quello di raccogliere fondi, l’ingresso sarà ad offerta libera, per acquistare defibrillatori per le scuole e le piazze della città di Rimini.

Tanti gli ospiti che si succederanno sul palco sabato 3 dicembre: i Doors to balloon, band di medici cardiologi di cui fa parte anche il primario Andrea Santarelli direttore facente funzione della U.O. Cardiologia di Rimini, le letture sceniche di artisti come Simona Tebaldi e Donato Perlingieri, le coreografie a cura della Scuola Danza Garden.

Ci sarà anche Christian Montanari, dirigente scolastico del Liceo scientifico Einstein, scuola con cui l’associazione ‘Il cuore di Luca’ collabora per sostenere borse di studio.

Saranno presenti inoltre le Istituzioni locali con il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e la vicesindaca Chiara Bellini e tanti altri. La serata sarà presentata dalla giornalista Simona Mulazzani.