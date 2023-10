A Santarcangelo si danza contro il femminicidio, sui passi de "La Danza delle streghe"

Nel pomeriggio di domenica 15 ottobre (ore 18:30), presso il Teatro Il Lavatoio, “La danza delle streghe” porta in scena uno dei mali più attuali della società odierna, la violenza di genere. Lo fa partendo da lontano, dalla caccia alle streghe. Nel medioevo, le streghe non erano altro che donne colte, indipendenti, in qualche modo scomode per i valori e le credenze del tempo. Oggi, a roghi spenti, le donne vengono ancora percepite come pericolose per l’autorità maschile e tossica di individui che non sono disposti ad accettarne il potere decisionale, l’indipendenza, la libertà. Che non sanno accettare la frustrazione della fine. Vessate, umiliate, picchiate, uccise. Sempre più spesso, sempre più ferocemente.

Il fatto che le pagine di cronaca ogni giorno riportino notizie di femminicidi non deve sopire la capacità umana di indignarsi: solo perché accade spesso, non deve diventare la norma. Compito dell’arte e dell’artista, allora, ridestare le coscienze, destrutturando i fatti e rileggendoli nel linguaggio privilegiato della danza, per consegnare allo spettatore una chiave di lettura del tempo presente che è insieme poetica e reattiva.

Questo l’obiettivo che ha guidato il lavoro condotto da Angela Natali e dalle sue allieve sul tema della violenza di genere. “Questo lavoro, costruito insieme a tutte le danzatrici, vuole riportare ancora una volta l’attenzione sul tema del femminicidio – spiega Angela – per dire a chiara voce, attraverso il linguaggio privilegiato della danza, che la frequenza con cui se ne sente parlare non lo rende normale”.

Intorno al pentolone simbolico di questa società complicata vedremo, così, muoversi sei danzatrici, donne differenti per età e fisicità. Unite nel rispetto, agiranno nel movimento il messaggio fondamentale intorno al quale si è sviluppato questo progetto: “Come la sinergia coreutica crea un insieme unico e armonioso a partire dall’unicità di ogni danzatrice e nel rispetto della differenza di ciascuna, così immaginiamo un futuro in cui l’umanità tutta possa muoversi insieme, salda su radici fatte di rispetto, libertà e gratitudine”.

E proprio di sinergia, chiave di volta del cambiamento, si nutre questo spettacolo, che vede in scena la preziosa alchimia tra danzatrici, musicisti dal vivo, lettori e testi inediti, performers e, in ultimo, ma solo per ordine di apparizione, un piccolo cantante.



Ingresso: adulti: 5€ / ragazzi gratuito (fino ai 15 anni)