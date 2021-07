"Danzano le stelle" con Kledi all'Arena Lido

Lunedì 26 luglio, ore 21.30 sotto le stelle del cielo dell’Arena Lido, Darsena di Rimini, Kledi Kadiu, in arte semplicemente Kledi, presenta gli amici e colleghi ballerini di una vita nello spettacolo di danza "Danzano le stelle", in omaggio a Rimini, città che da tre anni è diventata la sua nuova casa. Una serata all’insegna della nobile arte della danza con un programma che prevede coreografie classiche e contemporanee. Diverse le stelle che si esibiranno, i riminesi Arianna Maldini e Marco Dalia, che hanno oggi una carriera internazionale, insieme a Virna Toppi e Nicola Del Freo, entrambi primi ballerini al Teatro alla Scala, Alice Mariani e Julian Lacey, solisti alla Semper Oper di Dresda. Si uniscono a questo cast stellare Anbeta Toromani, ballerina iconica fra le più note in Italia insieme al suo partner Alessandro Macario, primo ballerino in diversi teatri italiani, Hektor Budlla e Noemi Arcangeli ballerini dell’Aterballetto. Completano il cast l'emiliano Alessandro Frola, ballerino all'Hamburg Ballet, Lorenzo Alberti, della compagnia Ballet X Schwerin e Jan Spunda, ballerino all’Het National Theatre di Amsterdam.?Kledi, artista di straordinario talento, si è diplomato all’Accademia Nazionale di danza di Tirana e successivamente è stato ballerino solista presso il Teatro Nazionale dell’Opera in Albania. È noto al grande pubblico per la partecipazione, prima come ballerino e quindi come giudice, alla trasmissione televisiva “Amici”. L'evento è organizzato dal Comune di Rimini in collaborazione con Rimini Classica.

