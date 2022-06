Debutta "Senza fili...verso la libertà" lo spettacolo diretto da Carlo tedeschi

Dopo il successo della scorsa estate con "Lo spettacolo di Cabaret" ritorna l'arena sotto le stelle del Lago di Monte Colombo - Teatro Studio 1923 - con "Senza Fili".

Lo spettacolo debutta il 22 giugno, poi ogni mercoledì sera alle ore 21.30 al Teatro Studio 1923 Parco della Musica - Lago di Monte Colombo. “Senza Fili” torna per uno spettacolo all'insegna dell'allegria e del divertimento, con un brillante riediting che mantiene fedeli le coreografie dell'indimenticato Carmelo Anastasi – uno dei personaggi storici del teatro leggero italiano con Garinei e Giovannini e della RaiTv con Canzonissima e Studio Uno. Senza Fili mescola mimo e show circensi, danza e canto, musical e skecth teatrali dando vita ad un irrefrenabile cascata di risate e al contempo emozionando incredibilmente il pubblico. Ad accoglierlo la splendida arena all'aperto del Lago di Monte Colombo, il Teatro Studio 1923 immerso nel fresco e nel verde del Parco della Musica, tra arbusti odorosi e piante secolari, con spazi per il relax e punti ristoro, sulle colline del primo entroterra riminese.

TRAMA: In Senza Fili, un Mangiafuoco manovra i fili di due Marionette…Un bravo Clown se ne dispiace e quando il Mangiafuoco le ripone in un vecchio baule e s’addormenta, vorrebbe aprirlo per farle fuggire… non riesce, però, nell’intento fino a quando un Personaggio Misterioso gli sussurra qualcosa all’orecchio…

Ecco apparire allora Madama Libertà in tutto il suo splendore che, come per magia, alza il coperchio del baule donando la libertà alle Marionette... Ritroviamo poi Madama Libertà, con fattezze più umane, padrona del Circo che accoglie le due Marionette nascondendole da Mangiafuoco che vuole catturarle. Il Clown felice annuncia la partenza del Circo per terre lontane… dove, coinvolgendo lo spettatore in un carosello di danze e acrobazie, incontrerà usanze, tradizioni e folklore di ogni terra abitata, con colori e costumi di tutto il mondo. Il Clown interagirà costantemente con il pubblico, appassionandolo alla storia...

CAST: Interpretato dai performers, ballerini, cantanti, mimi e acrobati della Compagnia Teatrale RDL – Ragazzi del Lago formati da Carlo Tedeschi. Tra i protagonisti: Mangiafuoco Ciro Gelsi; Madama Libertà Lucia Brancato; Clown Matteo Mecozzi (già tra gli interpreti principali nel video “Mastro Geppetto” di Edoardo Bennato e nel video del brano “La vetrina” di Renato Zero); Marionette Giosuè Raponi e Helena Siragusa; il Personaggio Misterioso Francesco Troilo di Carlo (interprete della Volpe nel video “Mastro Geppetto” di E. Bennato).

Info e prenotazioni: 345.8045807; info@teatroleoamici.it www.teatroleoamici.it