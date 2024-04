Una serata "Dedicata a Sergio”: la Valmarecchia ricorda l'imprenditore del divertimento

Sabato 27 Aprile, a partire dalle ore 21:00, le porte del Jolly Disco di Novafeltria si apriranno per “Dedicato a Sergio”, una serata interamente incentrata per ricordare Sergio Valentini, imprenditore dello spettacolo, ispiratore ed animatore di tanti momenti di festa organizzati a Novafeltria e nell’intero territorio della Valmarecchia.

Sergio Valentini fu fondatore del Bar e discoteca Jolly, di Radio Antares, oggi affiliata a Radio Bruno, ex Presidente Nazionale del SILB (Sindacato Italiano Locali da Ballo) e vice Presidente della FEED (sindacato Europeo dei Locali da Ballo): sul palcoscenico del Jolly Disco saliranno tanti ospiti e amici per ricordarlo con testimonianze ed aneddoti, oppure per un simbolico omaggio, esibendosi come artisti.

Il gruppo di amici che la scorsa primavera ha organizzato lo spettacolo dedicato a Veronica Cenerelli, prima presidente della Pro Loco, ha infatti deciso di proporre una serata tributo per Sergio Valentini, scomparso 34 anni, nel 1990.

Sarà un evento patrocinato da Comune, Pro Loco e Associazione AOVAM di Novafeltria.

“Sabato 27 Aprile – racconta il figlio Riccardo Valentini – saremo in tanti a rendere omaggio alla memoria di mio padre e a ciò che ha realizzato per il nostro paese, in una serata all’insegna della gratitudine per lui e della voglia di offrire un momento allegro e spensierato, come ha fatto tante volte Sergio per noi”.

“Non c’è un anniversario particolare da celebrare, ma l’occasione viene offerta dalla pubblicazione, da parte mia, di un libro dedicato a lui, che presenteremo in questa serata: Sergio Valentini – La febbre del sabato sera”, aggiunge il figlio Riccardo, che assieme ai fratelli Glauco e Sara hanno avvallato L'idea di ospitare questo evento al Jolly, la “creazione” forse più rappresentativa di Sergio, il luogo che più di ogni altro è in grado di evocare ciò che è stato e ha realizzato nella sua vita.

“L’impegno e il cuore che metteranno i nostri protagonisti sarà davvero grande, per realizzare una festa

bella e allegra, dedicata a un grande imprenditore del divertimento”, evidenzia Riccardo Valentini. Il filo conduttore della serata sarà la riedizione di un fortunato spettacolo ideato da Sergio, in scena al Jolly all’inizio degli anni ’80: “Stasera mi butto”, un concorso sulla falsariga della Corrida televisiva dei dilettanti allo sbaraglio, con artisti e personaggi locali che presentavano in gara una canzone, un’imitazione, un monologo da cabaret: “Il format di Stasera mi butto ci sembrava il più adatto per questa speciale serata commemorativa, pensata principalmente come occasione di festa e aggregazione, e anche per ricordare i tanti cantanti famosi che si sono esibiti al Jolly”.

Saranno dunque protagonisti i cosiddetti Cicalini, i cantanti delle prime edizioni del Cicalino d’Oro: “Proprio

un anno fa erano tornati sul palco del teatro per uno spettacolo applauditissimo dedicato alla memoria di Veronica Cenerelli, un’altra nostra illustre concittadina che tanto si è spesa per l'animazione di feste e spettacoli a Novafeltria e che Sergio chiamò sempre in giuria nelle varie edizioni di Stasera mi butto”. Con i Cicalini anche tanti amici che si cimentarono nelle esibizioni di Stasera mi butto e che torneranno

sullo stesso palco dopo 44 anni: Gigi Biondi, il Gruppo Wicolo Cieco, Antony Rossi, Silvio Promotins. Lo show

sarà aperto da una coreografia curata dalla Scuola di danza Spazio Creativo di Pietracuta.

Interverranno alla serata ospiti illustri come Elisa Triani, Anna Bischi Graziani, il maestro Ermes Santolini, Gianni Indino - Presidente Regionale e Provinciale del SILB, Amerigo Varotti, direttore Confcommercio Marche ed altri ospiti nazionali che interverranno anche tramite collegamento video.

“Dedicato a Sergio” avrà inizio alle 21:00 e dopo "Stasera mi butto" si proseguirà con la musica degli anni ‘70/’80/’90: in consolle i ragazzi del format fortunato “ I Fikissimi”, dj PiGi, Simone Magi, il vocalist Marzi (Matteo Marzocchi).

Si consiglia di acquistare il biglietto in prevendita in piazza Vittorio Emanuele, presso il negozio accanto all'edicola Crociani (da mercoledì 24 a sabato 27 aprile - dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 19:00).

Biglietti: 10€ posto libero; 15€ posto a sedere

Grazie anche al contributo di Riviera Banca per il Libro, i proventi della serata saranno devoluti per

l’acquisto del casco Paxman per terapie oncologiche e per sviluppi legati alla promozione turistica della

Valmarecchia