Si alza il sipario su "Deejay On Stage": un mese di musica, sport, dirette radio e ospiti d'eccezione

Si accendono i riflettori su Deejay On Stage. L'appuntamento musicale tra i più attesi della stagione estiva che porterà sotto il cielo di Riccione, un intero mese di divertimento, con ospiti speciali, giovani esordienti e il dream team di Radio Deejay capitanato come sempre da Rudy Zerbi.

Il programma:

Anche in questa edizione si alterneranno nelle 10 serate i concorrenti del contest a molti special guest protagonisti delle hit 2023.

Le prime ospiti a salire sul palco per l’apertura di giovedì 3 agosto sono Paola & Chiara, che arrivano a Riccione dopo il successo al Festival di Sanremo dove hanno conquistato tutti con Furore. Le sorelle Lezzi sono ora in tour con il nuovo album, Per sempre, in cui rivisitano le loro hit con featuring d'eccezione: da Max Pezzali e Jovanotti a Gabry Ponte, Emma e Ana Mena.

Si prosegue lunedì 7 agosto con il primo dei tre eventi speciali. Una delle novità di questa edizione è che alcuni artisti regaleranno al pubblico di Riccione un vero e proprio live, un viaggio tra i loro più grandi successi. Protagonista nel 2022 di un’indimenticabile alba sulla spiaggia di Riccione, Diodato arriverà a Deejay On Stage accompagnato da una band di nove musicisti e con la partecipazione di Rodrigo D’Erasmo, per una serata imperdibile sulle note di brani tra i più belli della musica italiana di questi anni.

Mercoledì 9 agosto sono due i cantanti ospiti e si tratta di due voci che si stanno affermando sempre più sulla scena nazionale e non solo, dato che Mara Sattei ha aperto i concerti dei Coldplay a San Siro a fine giugno. La 27enne romana è reduce dal Festival di Sanremo, dove è stata in gara con il brano scritto per lei da Damiano dei Maneskin, Duemilaminuti, e dai successi della scorsa estate come la hit La dolce vita insieme a Fedez e Tananai. Insieme a lei ci sarà gIANMARIA, anche lui presente all’ultima edizione di Sanremo con Mostro, ora in tour con il suo primo album che attraversa rock e sonorità urban.

Tre volti nuovi del panorama discografico anche gli artisti di venerdì 11 agosto: sul palco di piazzale Roma saliranno Angelina Mango, Leo Gassman e Matteo Paolillo: la prima è la vincitrice del Premio della critica dell’edizione 2023 di Amici e sta vivendo un momento di grande popolarità, il secondo è stato protagonista della stagione 2020 di XFactor e nello stesso anno ha vinto Sanremo nella categoria nuove proposte, tornando invece tra i big lo scorso febbraio. Matteo Paolillo è diventato una star grazie alla sua partecipazione alla serie dei record Mare fuori dove interpreta Edoardo Conte, uno dei personaggi più amati della fiction ambientata in un immaginario carcere minorile di Napoli. Paolillo oltre a essere un attore è anche autore e voce della canzone O’ mar for, simbolo della serie e uno dei pezzi più ascoltati quest’anno.

La serata di lunedì 14 agosto trasformerà la piazza di Riccione in un grande dance floor grazie alla partecipazione di Clara, anche lei tra i volti più amati della serie Mare fuori, al dj-set di Zef & Marz, i due produttori di tantissimi successi rap e pop degli ultimi anni, usciti ora con il loro primo singolo, Tilt, e di Dj Duappo, che ad appena vent’anni si sta già imponendo all’attenzione del mondo delle consolle.

Un altro evento unico martedì 15 agosto, quando sarà Francesco Gabbani a dominare il palco in versione one man show: il cantautore e polistrumentista toscano si dividerà tra l’immancabile chitarra e il piano ripercorrendo le sue super hit, per festeggiare con l’energia contagiosa che lo contraddistingue il Ferragosto insieme al pubblico riccionese.

Venerdì 18 agosto arrivano gli autori della hit dell’estate, il pezzo più trasmesso dalle radio: sono The Kolors, band legatissima a DEEJAY On Stage e a Riccione che in queste settimane è saldamente sul podio con il numero uno dei tormentoni di stagione, Italodisco, un omaggio alla dance degli anni ’80, già disco di platino, conta quasi 15 milioni di stream su Spotify. Insieme a loro ci sarà anche Ernia, tra i rapper più amati dai giovani, sta vivendo un vero e proprio momento d’oro: è uno degli autori più originali della scena rap, firma e interprete di brani come Superclassico (sei dischi di platino), il suo ultimo album Io non ho paura è nella top dei più venduti. Reduce da due incredibili date al Forum di Assago, il suo nuovo singolo, Parafulmini, vede la partecipazione di Bresh e Fabri Fibra e racconta con tagliente ironia la finta e ingannevole perfezione dei social.

La serata successiva, sabato 19 agosto, sarà la volta di Ariete e Alfa. All'anagrafe Arianna Del Giaccio, Ariete è la cantautrice romana che a Sanremo 2023 ha portato in gara Mare di guai, è un vero e proprio fenomeno della nuova scena musicale, una delle voci più amate tra i giovanissimi. Un’altra ora è il suo nuovo singolo estivo. Andrea De Filippi, in arte Alfa, è un cantautore genovese, classe 2000. Con oltre 300mila iscritti al canale Youtube e 1 milione di follower su TikTok, conta oltre 139 milioni di views su Youtube e oltre 450 milioni di stream sulle piattaforme digitali. Ha ottenuto un triplo disco di platino con Cin Cin, tre dischi di platino con Testa tra le nuvole, Pt.1, Sul più bello, TeStA Tra Le NuVoLe, pt.2) e sei dischi d’oro. Ad aprile ha concluso un tour sold-out nei club italiani e il 12 maggio è uscito il singolo estivo Bellissimissima <3, già disco d’oro.

Lunedì 21 agosto ci sarà il terzo degli eventi speciali di questa edizione, un ospite a sorpresa che sarà svelato nei prossimi giorni, per poi chiudere giovedì 24 agosto con la proclamazione del vincitore del contest e i Boomdabash, il gruppo salentino di cui è appena uscito il nuovo album, Venduti, un lavoro che spazia tra sound molto carichi, brani dal carattere più intimista, nuove collaborazioni e uno stile inconfondibile. Ad anticipare il disco è stato il singolo Lambada, che vede la collaborazione di Paola & Chiara. Insieme ai Boomdabash ci saranno anche Cricca, che torna sul palcoscenico di DEEJAY On Stage dopo essere arrivato in finale nell’edizione 2022, un traguardo che l’ha portato a partecipare alla trasmissione Amici diventando uno dei volti più amati e seguiti dal pubblico, e Tropico (Davide Petrella, autore tra gli altri di Lazza, Marco Mengoni, Cesare Cremonini…) che presenta il suo ultimo lavoro da solista.

Il contest

Accanto ai big della musica italiana anche quest’anno ci saranno i giovani artisti che partecipano al contest di Deejay On Stage dedicato alla ricerca di nuovi talenti.

La nona edizione ha fatto registrare il record di partecipanti, con 800 iscrizioni arrivate da tutta Italia per quello che negli anni è diventato uno dei concorsi più prestigiosi, sia per l’ambito premio - un mese di rotazione su Radio Deejay del brano vincitore – sia per l’importanza del palco e della città che lo ospita.

Tantissimi quelli di età compresa tra i 18 e i 22 anni, diversi coloro che hanno già partecipato a talent come Amici, XFactor, Sanremo Giovani e altri programmi televisivi nazionali, un’ulteriore conferma della credibilità del concorso.

Sono numerosi ormai i concorrenti che dopo la partecipazione si son fatti conoscere anche dal grande pubblico: solo con riferimento al 2022, il vincitore, Fiat 131, è arrivato tra i finalisti di Sanremo Giovani, il riccionese Giovanni Cricca è stato per otto mesi ad Amici su Canale 5 e Serepocaiontas era presente tutte le mattine insieme a Fiorello a Viva Rai2! con il suo inseparabile ukulele: ennesima conferma di quanto il palcoscenico di Deejay On Stage sia un notevole trampolino di lancio per i giovani esordienti e un’occasione straordinaria per farsi conoscere.

Le selezioni sono state più impegnative che mai per la commissione artistica guidata da Daniele De Luigi, figura che si occupa di festival per giovani talenti da molti anni, prima con il Festival di San Marino, dal 1990, che ha avuto tra i vincitori nel ‘99 i Lunapop di Cesare Cremonini, poi con il Tim Tour e appunto Deejay On Stage.

Gli iscritti partecipavano con l’inedito più 3 cover e, attraverso step successivi di selezione, da 800 sono diventati 35 quelli che si esibiranno sul palco fino alla finale, in programma il 24 agosto.

Il progetto, l’organizzazione e la realizzazione di Deejay On Stage è a cura di San Marino Performance con la direzione artistica di Radio Deejay nella figura di Linus e con il patrocinio, contributo e supporto dell’Assessorato al Turismo del Comune di Riccione.