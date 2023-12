Il borgo di Verucchio "svela" i propri antichi tesori attraverso alcuni incontri e degustazioni in grotta

Martedì 26 dicembre e venerdì 5 gennaio alle ore 14:30 a Verucchio arriva una nuova esperienza, “Degustazioni in grotta”, un mix perfetto che abbina il fascino della storia e dell'archeologia a prodotti tipici e vini locali con degustazioni all'interno di suggestive grotte aperte per l’occasione.

Martedì 26 dicembre (ore 14:30) è in programma il primo appuntamento di “Degustazione in grotta” intitolato “Antiche civiltà e wine experience”. Il ritrovo è previsto presso il Museo Archeologico (via Sant’Agostino, 14) dove una guida accompagnerà i visitatori alla scoperta della storia e dei reperti conservati nelle sale del Museo. Successivamente l’esperienza continua nelle grotte dell’Oste del Castello dove ad aspettare i visitatori ci sarà una degustazione composta da due vini di cantine del territorio (Animeda e Guiry), il tutto accompagnato da un assaggio di prodotti alimentari locali.

Venerdì 5 gennaio 2024 (ore 14:30) è previsto il secondo appuntamento intitolato “I sapori dell’antico borgo”. L’esperienza inizia con una visita guidata alla Rocca Malatestiana (via Rocca, 1) e un’introduzione al borgo per continuare successivamente nelle grotte della Madia dove verrà servita una degustazione a base di olio, salumi, formaggi e miele di produzione locale, il tutto accompagnato da un assaggio dei vini locali Veruccese e Vernaccina.

Il centro storico di Verucchio è costruito su un reticolo di grotte, grottini e cunicoli e questi due appuntamenti sono un’occasione unica per accedervi. Le grotte sono state scavate nell’arenaria e sono state aperte anticamente per essere utilizzate come magazzino e conservazione degli alimenti e come rifugi durante la guerra. I prodotti assaggiati durante le degustazioni sono prodotti locali, introvabili altrove, e la degustazione insieme ai produttori è un’occasione unica per scoprire tutte le caratteristiche di ciò che si sta gustando.

I posti sono limitati

Per partecipare alle attività è necessario acquistare i prodotti sullo shop online nella sezione dedicata al Museo Archeologico e alla Rocca di Verucchio.