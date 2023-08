Cala il sipario sull'arena estiva della città: sul grande schermo il film "Di che segno sei?"

Uno spazio che è tornato ad essere vissuto dal pubblico, una programmazione che ha coinvolto sia la cittadinanza locale che i turisti di Bellaria Igea-Marina.

Si chiude nella serata di martedì 29 agosto, con la programmazione del film Di che colonia sei? di Riccardo Marchesini (ore 21:00) il cartellone dell’arena estiva all’ex colonia Roma a cura di Approdi con la collaborazione del Comune di Bellaria Igea-Marina.

Sedici serate, a partire dal 18 luglio, di offerta culturale e di intrattenimento di qualità con teatro, cinema, musica e un programma dedicato anche a bambini e famiglie, che hanno fatto registrare numerosi sold out e totalizzare all’incirca 2000 spettatori agli spettacoli di teatro e cinema.

"La nuova arena estiva all’ex colonia Roma si è rivelata una scommessa vinta – afferma l’assessore alla Cultura Michele Neri – I riscontri del pubblico hanno confermato le potenzialità di questo luogo straordinario carico di storia per tutta la nostra comunità. Da parte dell’amministrazione comunale va un sentito ringraziamento alla proprietà per la disponibilità accordata e ad Approdi per l’eccellente lavoro svolto".

“Abbiamo toccato con mano - commenta il direttore di Approdi Sergio Canneto – cosa significhi restituire al territorio la fruibilità di uno spazio che caratterizza la sua storia novecentesca e il suo paesaggio. I risultati di questa prima stagione estiva ci incoraggiano e proseguire nella direzione intrapresa, in connessione con il resto dell’attività di Approdi che spazia dalla programmazione della stagione del Cinema teatro Astra che partirà il 7 ottobre prossimo alla nostra Summer School Naufragare, che torna quest’anno dal 14 al 22 settembre. Senza dimenticare l’organizzazione del Bellaria Film Festival le cui prossime date saranno dall’1 al 5 maggio 2024”.

Inaugurato con il film vincitore del Premio Casa Rossa del BFF 23 La timidezza delle chiome di Valentina Bertani, il cartellone dell’arena si chiude con un altro titolo presentato, in anteprima, al Bellaria Film Festival: Di che colonia sei? di Riccardo Marchesini realizzato da Giostra Film, in collaborazione con l’Associazione Il Palloncino Rosso, e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emil ia Romagna Film Commission.

Il film di Riccardo Marchesini si mette in ascolto delle storie che alcune delle strutture, che ancora oggi sotto forma di ruderi contraddistinguono il paesaggio della riviera romagnola, custodiscono e tramandano, intrecciando le vicende individuali alla Storia di un Paese che nel corso dei decenni ha mutato profondamente aspetto. Protagoniste sono tre colonie in particolare, la Colonia Bolognese, al confine tra Rimini e Riccione, la Colonia Varese a Milano Marittima, e poi quella di Cattolica, che fu anche usata come luogo di permanenza per 13 mila bambini di famiglie italiane trasferitesi in Libia in epoca fascista.



Biglietti:

Ingresso intero: 8€; Ridotto: 6€ (ridotto per Under18, Over65, YoungER card, tesserati 2023 4/terzi APS)