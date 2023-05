Ci vediamo "Di Sopra": inaugura uno spazio di lavoro e condivisione rivolto a giovani e adulti

L’associazione Chiocciola la casa del nomade inaugurerà nella serata di mercoledì 31 maggio (dalle ore 21:00), Di Sopra – uno spazio di lavoro e condivisione.

Si tratta della storica stanza presente al primo piano del Caffè della Nina (Via Roma, 3 - Pennabilli) che, nel corso degli anni, oltre ad accogliere i clienti del locale, ha ospitato una sala tè, una biblioteca, numerose partite di tombola e di giochi di società. Ora, grazie a Youz Officina, il Bando per le Politiche giovanili della Regione Emilia-Romagna, e con il supporto delle associazioni locali, Chiocciola la casa del nomade darà nuova vita allo spazio in cima alle scale. L’attività è parte del progetto "Habitat" sviluppato con l’obiettivo di affermare le aree interne come territori per i giovani, offrendo occasioni di formazione, condivisione culturale, collaborazione tra le realtà locali e risposte alle

problematiche del territorio.

A tal proposito, il nuovo Di Sopra si presenterà come spazio per chi ha voglia di lavorare in compagnia, per gli studenti di qualunque fascia d’età che hanno bisogno di un luogo tranquillo in cui poter studiare, come bacheca informativa dedicata alle opportunità del territorio. Di Sopra sarà il luogo ideale per immergersi nei propri libri insieme ad una tazza di tè, organizzare eventi culturali, dare una sede alle giornate di formazione e alle riunioni del mondo associativo pennese. La condivisione dell’ambiente con il Caffè della Nina, oltre a garantire un Wi-Fi gratuito, sarà pretesto ottimale per spezzare le ore di lavoro e studio con una pausa caffè o una merenda gustosa (e, perché no, a fine giornata anche un aperitivo).

Durante la serata, Di Sopra sarà allestito con le immagini del concorso fotografico Clorofilla – fotosintesi di un territorio, presentato dalla Pro Loco di Pennabilli. Sarà quindi possibile ammirare la mostra dedicata al territorio della Valmarecchia, dove il rapporto tra uomo e natura si mantiene in costante in equilibrio.

Inoltre, per celebrare la vigilia del Festival "Artisti in Piazza" (1-4 giugno 2023), la stessa sera sarà in programma un live di arti visive ibrido del duo belga "La Montagne Liquide". I due artisti, che si esibiranno poi durante il festival, presenteranno il loro progetto volto ad unire musica elettronica e proiezioni multimediali. Daranno vita ad un viaggio attraverso il suono e l’immagine, oltrepassando paesaggi di mutevoli stati di coscienza.