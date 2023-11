“Di storia in storia”: letture per bambini a cura dei lettori volontari della Biblioteca Gambalunga

Orario non disponibile

Proseguono nel mese di dicembre i pomeriggi con le letture per bambini a cura dei lettori volontari della Biblioteca Gambalunga al Laboratorio Aperto Rimini Tiberio. Si parte mercoledì 29 novembre con storie sul tappeto dedicate ai bimbi da zero a 10 mesi e poi si prosegue, sempre il mercoledì, il 6 e il 20 dicembre con altre fasce d’età. La prenotazione è obbligatoria, l’età consigliata va da zero ai 7 anni.

DI STORIA IN STORIA

Storie di animali

Mercoledì 6 dicembre - ore 16.45 / Laboratorio Aperto Rimini Tiberio

età consigliata: 3-5 anni

prenotazione obbligatoria da giovedì 30/11

Aspettando Natale

Mercoledì 20 dicembre - ore 16.45 / Laboratorio Aperto Rimini Tiberio

età consigliata: 4-7 anni

prenotazione obbligatoria da giovedì 14/11

Prenotazione obbligatoria al numero 0541704485 negli orari di apertura al pubblico della Biblioteca Ragazzi

Info:

Biblioteca Ragazzi, Via Gambalunga 27, tel.0541704485

biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it