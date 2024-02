“Di storia in storia”: proseguono anche nel mese di marzo le letture per bambini in biblioteca

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Proseguono nel mese di marzo i pomeriggi con le letture per bambini a cura dei lettori volontari della Biblioteca Gambalunga al Laboratorio Aperto Rimini Tiberio. Si parte mercoledì 6 marzo con Storie piccole piccole dedicate ai bimbi da due a quattro anni e poi si prosegue, sempre il mercoledì, 20 marzo, con Storie di primavera con la fascia d’età da quattro ai sei anni. La prenotazione è obbligatoria.

Di Storia in Storia

Letture a cura dei lettori volontari NpL, per famiglie con bambini da 2 a 6 anni

Laboratorio Aperto Rimini Tiberio (ingresso Museo della Città - Via L. Tonini, 1)

Prenotazione obbligatoria

Le prenotazioni verranno prese durante l'orario di apertura al pubblico della Biblioteca Ragazzi.