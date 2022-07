Arriva in Italia il musical "Dio con noi", un viaggio alla scoperta del Dio che non ha mai abbandonato l'umanità

Arriva in Italia "Dio con noi", il musical ideato da Don Moen, cantante, pianista e cantautore americano di musica di culto cristiana ed ex direttore creativo di Integrity's Music, la casa editrice musicale americana fondata nel 1987, in prima linea nella diffusione della musica di lode e adorazione e della musica di culto contemporanea.

Un viaggio alla scoperta del Dio che non ha mai abbandonato l'umanità. Musiche orchestrali raffinate, coro, solisti e narratori.

Appuntamento sabato 23 luglio alle ore 21 nella chiesa del Villaggio Primo Maggio di Rimini con il coro gospel Sing for Joy.

Ingresso libero.

Per questa edizione italiana, i testi del musical “God with us” in lingua inglese sono stati tradotti in italiano, in modo che risultino comprensibili a tutti.

Il coro gospel riminese SING FOR JOY, fondato nel 2004 dal Maestro Gilberto Barbieri insieme ad alcuni amici, attualmente ha un repertorio che spazia dalla tradizione sacra del popolo afro- americano, agli inni tradizionali rivisitati dal popolo nero, al repertorio Gospel propriamente detto (Traditional, moderno e contemporaneo), fino a reinterpretazioni di canti del repertorio di culto evangelico internazionale antico e moderno (Praise & Worship Music).