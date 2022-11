Con "Dire Fare Radio", due giornate di workshop dedicati al mondo delle radio e ai podcast

Arriva a Riccione "Dire Fare Radio", il festival gratuito dedicato al mondo delle radio e ai podcast.

Sabato 26 e domenica 27 novembre, Riccione, nella cornice di Villa Lodi Fé, vuole sintonizzarsi su una nuova frequenza organizzando due giornate con lezioni frontali e conversazioni per parlare di storie e suoni, a cura dell'Associazione Il Tassello Mancante, con il patrocinio del Comune di Riccione.



Le due giornate saranno ricche di attività. Si parte sabato 26 novembre con un workshop gratuito dalle 15:30, a cura dei ragazzi di RiccioneWebRadio nel quale si metteranno a disposizione strumenti per chi vorrà per esplorare le basi della creazione di podcast! Non solo workshop nella giornata dell'8, infatti dalle 18:15 i ragazzi dell'associazione Il Tassello Mancante registreranno dal vivo il loro reading "Racconti di Spiaggia".

Domenica 27 novembre si prosegue con "Riccione SoundScape" il primo paesaggio sonoro di Riccione A presentare il progetto saranno Debora Grossi, Daniel Valanti, Riccardo Fabbri e Giovanni Matichecchia.

A seguire due workshop imperdibili: il primo workshop sarà tenuto dallo scrittore Matteo Cavezzali che terrà una lezione dedicata alle tecniche di scrittura e narrazione. A seguire, nel pomeriggio, il produttore di Podcast ed esperto di webradio Gianni Gozzoli si dedicherà ai format e alla produzione per radio di podcast di narrazione.

A seguire, la seconda giornata vedrà anche la presenza di Mauro Pescio, attore teatrale e speaker che in un dialogo con Gianni Gozzoli e Matteo Cavezzali terrà un talk serale per parlare del suo recente lavoro "io ero il milanese" podcast prodotto da RaiPlaySound (dal quale è stato prodotto uno spettacolo teatrale) e della sua esperienza nel settore.

RiccioneSoundScape sarà la colonna sonora delle due giornate, infatti sarà possibile ascoltare le registrazioni passeggiando nella Villa e nei giardini circostanti e nella serata di Domenica, prima del Talk di Mauro Pescio, i ragazzi di RiccioneWebRadio terranno un DJ Set per tutti gli amanti della musica.