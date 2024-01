Appuntamento a teatro con l'ironia di "Dizionario Balasso"

Prosegue con il secondo appuntamento la rassegna di teatro Astra Verba Ridens. A salire sul palcoscenico del Cinema Teatro Astra di Misano Adriatico è Natalino Balasso con Dizionario Balasso, sabato 13 gennaio alle ore 21:15.

C’è un grande libro al centro del palco, come un dizionario. È un libro che verrà consultato col pubblico, pieno di parole in cerca di definizione. Ma non per cercare le parole, perchè saranno le parole a trovare il pubblico.

Il Dizionario Balasso è un corollario al precedente monologo, Velodimaya, sulla comprensione del mondo. Ciò che governa questo nuovo monologo è la parola “definizione”.

Nel mondo contemporaneo le parole diventano “tag”, cioè etichettano le cose come si etichettano le mele: una ad una ma con lo stesso disegno. Ogni concetto è una scatola chiusa di cui si legge solo l’etichetta: il tag. Cosa c’è nella scatola? Perché ci ostiniamo a tenerle chiuse quelle scatole? È qui che Balasso si produrrà nell’arte in cui è ormai specializzato: rompere le scatole.

Anche se forse il pubblico non se ne accorgerà, l’uso che si fa delle parole racconta molto di più che l’uso che facciamo delle cose.

Ma che lingua parliamo oggi? Persino chi dovrebbe parlare bene, come la televisione o il giornalismo, usa quella lingua che Calvino definisce “l’anti-italiano”, quella lingua che, invece di dire “fare” dice “effettuare”, una sorta di burocratese che non fa che sottrarsi ancora di più all’obbligo di far corrispondere ad un termine, un significato, una cosa, una realtà.

Un monologo che diverte tanto quanto avvince e, giocando (ma si sa che il gioco è una cosa seria, molto seria), ci costringe a fermarci, disinnescare la marcia dell’abitudine per ritrovarci a riflettere.