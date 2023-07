"Dole Summer Vibes" fa tappa in Riviera per una giornata tra divertimento, attività ludiche e tanta frutta fresca

E' ai nastri di partenza Dole Summer Vibes, l’evento itinerante che caratterizzerà la costa e le spiagge dell’Adriatico, firmato e promosso da Dole Italia, leader nella produzione e distribuzione di frutta fresca di qualità premium.

Un format esclusivo e inedito, mediante il quale la “crew” Dole Summer Vibes animerà le più famose e frequentate località balneari dal Veneto alla Puglia, coinvolgendo villeggianti e turisti con attività ludiche, distribuzione di frutta fresca e gadget e che domenica 30 luglio raggiungerà il lungomare e le spiagge di Cattolica per una giornata all'insegna della gioia e del divertimento.

Alle iniziative on the beach, organizzate sulla base di un predefinito palinsesto di animazione giornaliero, che si svolgeranno lungo il tratto del bagnasciuga e all’interno dei lidi, si affiancherà un presidio statico sul lungomare, accessibile liberamente da tutti, vacanzieri e non. Grande protagonista di quest’area sarà il pick up brandizzato Dole Italia, altamente visibile e riconoscibile attraverso la Banana Premium Dole gigante posizionata sul top del mezzo, che funzionerà come principale elemento di attrazione per tutti i passanti e bagnanti. Il pick up di Dole Italia identificherà anche il punto privilegiato per le iscrizioni alle attività e la distribuzione di sample di prodotto e gadget, specificatamente pensati per il mare (materassini, cappellini, tshirt, teli mari e tanto altro ancora).

Ricco ed articolato il programma di intrattenimento previsto sulla spiaggia: si partirà ogni mattina (10:00 - 13:00) con il risveglio muscolare e l’acquagym, per poi “scaldarsi” con i numerosi giochi organizzati; il pomeriggio (15.00-17.00) sarà scandito da tornei sportivi, con i quali gli iscritti potranno sfidare amici e parenti nello sport del momento, seguiti da tantissime attività di animazione rivolte ad un pubblico trasversale (famiglie, adulti, giovani e più piccoli). A completare il palinsesto e a rendere il clima ancor più divertente e spensierato ci penserà la postazione per il dj set allestita all’interno dei lidi e che dalle 17:00 circa trasformerà la manifestazione in un vero e proprio villaggio turistico. Ogni giornata si concluderà, infine, dalle 20:00 alle 24:00 con un giro del pickup Dole sul tratto del lungomare toccato dal tour, per offrire la possibilità a tutti di fare foto e scattarsi selfie con la Banana Premium Dole gigante.

“È con grande entusiasmo che lanciamo questo tour estivo che rappresenta per noi una grande novità, sia per tipologia

di manifestazione sia per il periodo.” - commenta Cristina Bambini, Responsabile Marketing Dole Italia –

“Desideriamo mantenere un contatto diretto con le persone e quest’anno abbiamo deciso di esser presenti accanto a

loro anche sulle spiagge, in vacanza. Il mood dell’evento, improntato su animazione e divertimento, vuole intrattenere

il pubblico creando un’esperienza memorabile con il brand e diffondere un consumo gioioso di frutta fresca, lo snack

ideale da consumare anche in riva al mare, in quanto ricco di acqua e quindi adatto a rinfrescare e dissetare, oltre che di

vitamine e preziosi antiossidanti, che proteggono la pelle dai raggi UV e dalla disidratazione.”