Una domenica al museo per famiglie, alla scoperta della Romagna dall’Età del Ferro all’Alto Medioevo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Domenica 16 ottobre a Riccione, torna la tradizionale rassegna autunnale delle Domeniche al museo per famiglie, un viaggio a ritroso nel tempo alla scoperta della Romagna dall’Età del Ferro all’Alto Medioevo.

Alle ore 16:00 la Legio VI Ferrata guiderà il pubblico nella magia della Roma di epoca repubblicana, nel corso dell’evento dal titolo La romanizzazione dell'ager gallicus, a scoprire la vita all’interno di un accampamento militare del III sec a.C, nel contesto unico del Parco degli Olivetani, vicino all’antico ponte romano sul Rio Melo, teatro ideale per un viaggio a ritroso nel tempo, affiancato da diverse postazioni didattiche che illustreranno gli usi e i costumi dell’antico romano di età repubblicana.

Sarà un doppio appuntamento quello di domenica in compagnia del Museo del territorio; alle ore 18:00, il Museo del Territorio ritorna nella sua sede (viale Lazio, 10) e invita al concerto per pianoforte e voce del Maestro Antonio D’Abramo e del talento internazionale Clara Hurtado Lee, dal titolo Light and Dark. L’ingresso è libero.