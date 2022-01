“Don’t Look Up” apre la rassegna “Meglio al cinema” al Tiberio

ore 21, mercoledì anche ore 17, la proiezione di martedì 25 gennaio alle ore 21 è in versione originale sottotitolata in italiano

Quando Dal 24/01/2022 al 26/01/2022 ore 21, mercoledì anche ore 17, la proiezione di martedì 25 gennaio alle ore 21 è in versione originale sottotitolata in italiano

Meglio al cinema è lo slogan che accompagnerà una serie di proiezioni in programma al Cinema Tiberio di Rimini. La sala riminese proporrà titoli in seconda visione a prezzo scontato per ribadire l’importanza e la bellezza della visione in sala, su grande schermo, per una proiezione al meglio delle possibilità con alta risoluzione digitale e suono avvolgente Dolby Stereo 7.0.