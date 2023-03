"Donne nella storia": quattro appuntamenti per celebrare l'universo femminile

Dalle “Donne fatali fra Medioevo e Rinascimento” all’interno del progetto internazionale “Anita Fidelis alle “Donne giuste dell’umanità” da conoscere attraverso il teatro passando per una visita guidata ai gioielli in ambra baltica delle donne villanoviane: per celebrare la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne che si festeggia ogni anno l’8 marzo, il Comune di Verucchio ha predisposto un calendario di appuntamenti in quattro atti a ingresso gratuito che si snoderà fra i prossimi due fine settimana ed è stato ribattezzato Donne nella storia 2023.

Il primo evento si terrà sabato 11 marzo alle 16:00 in municipio ed è la terza tappa del progetto internazionale “Anita Fidelis” che valorizza la donna e la femminilità in ogni sua forma ed espressione e proprio di recente è stato insignito a Roma di un importante riconoscimento al Convegno per i Diritti Umani. Nell’occasione saranno presentati i due corposi volumi sulle “Donne fatali fra Medioevo e Rinascimento” scritti da Andrea Antonioli con decine di biografie che, come avvincenti romanzi, danno voce alle donne predestinate del passato e sono stati appena premiati al Concorso letterario internazionale “Locanda del Doge” di Rovigo.

A seguire, un suggestivo video storytelling prodotto dallo stesso Antonioli e dal poeta e videomaker Stefano Caranti, e gli interventi di tre donne carismatiche come Elisabetta Landi, esperta d’arte che darà fiato alle voci di donne per una affascinante galleria al femminile; Fiamma Lenzi, storica e museologa che introdurrà al collezionismo e al mecenatismo di importanti donne del Rinascimento; Maria Gabriella Conti, una delle più apprezzate poetesse romagnole che reciterà la sua poesia “Donna”.



Un tuffo fra le Villanoviane

Domenica 12 marzo si farà invece un salto a ritroso nel tempo fino alla civiltà villanoviana e sarà il Museo Civico Archeologico a ospitare il secondo dei quattro appuntamenti. Alle 15:30 è infatti in “Tesori d’Ambra”, visita guidata ai gioielli in ambra baltica delle donne villanoviane a cura della direttrice Cristina Giovagnetti e alle 16:30 si proseguirà con un incontro con l’esperta Enrica Ercolani dal titolo “La Magia dei Cristalli”. Un doppio appuntamento che rientra nella programmazione di “Verucchio Comune Gentile”.

Conoscere attraverso il teatro

Il progetto “Donne giuste dell’umanità” si inserisce nello studio della storia di genere e nell’ambito del programma dell’ONU Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, con particolare riferimento all’Obiettivo n.5 Parità di genere: raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze.

Sono due gli appuntamenti previsti a Verucchio con la collaborazione dell’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini.

Il primo, lunedì 13 marzo, avrà per destinatari i giovani studenti delle scuole medie del capoluogo e di Villa e si articolerà in un confronto condotto da Patrizia Di Luca e Francesca Panizzo sul tema “La Giornata dei Giusti dell’Umanità nel calendario civile europeo e italiano. Origini, significato, esempi”.



Domenica 19 marzo alle 18:00 al Teatro Eugenio Pazzini entrerà invece in scena l’attrice Marina Massironi con un accompagnato dalle note dei musicisti di Rimini Classica intitolato “Giusti. In ogni tempo e in ogni luogo. Ilena Sendler e Azucena Villaflor dedicato a Ulianova Radice”.