Dopo Christmas Star pronti altri live show immersivi dedicati al Natale

Inaugurato il Riccione Christmas Star pronti altri live show immersivi dedicati al Natale. NexTime Eventi, l’agenzia di Alberto Di Rosa con sede nella Repubblica di San Marino è pronta a stupire con altri tre show natalizi scritti e diretti da Simone Ranieri per altre tre città. Quello con il Comune di Riccione è un binomio che già lo scorso anno aveva stupito i visitatori raggiungendo ampia visibilità a livello nazionale e oggi, alla luce del successo del primo week end di eventi, c’è da giurare che se ne parlerà ancora a lungo. Per la “perla verde dell’Adriatico, in occasione delle celebrazioni per i 100 anni della Città, Viale Ceccarini diventa il “Viale delle Stelle” e si illumina grazie ad un’installazione immersiva. Sul viale più glam d’Italia trovano spazio 14 imponenti abeti luminosi e un cielo stellato da oltre 400.00 led bianco ghiaccio protagonisti degli live show immersivi che nei week end e nei festivi si accendono ogni ora (dalle 17 alle 20) per un’esperienza indimenticabile di luci, musica, neve ed effetti speciali. NexTime Eventi ha installato a Riccione anche una pista del ghiaccio da record, 675mq di superficie in collaborazione con il partner Ice4Fun di Maurizio Guerra.

La Città di Cattolica ha affidato a NexTime l’allestimento di Piazzale Roosvelt (Piazza del comune) dove prenderanno vita gli spettacoli della “Regina di Ghiaccio. L’agenzia ha curato il logo dell’evento secondo uno stile “magico ed elegante” e grazie a speciali luci ghiaccerà palazzi e fontane trasformando la location nel “Regno del Ghiaccio”. Proprio all’interno della fontana del Piazzale troverà spazio l’installazione della Regina del Ghiaccio dal quale partiranno gli show ideati per animare gli spazi in contemporanea con parate di artisti e spettacoli di narrazione e musica. L’allestimento sarà completato dalla Pista di Ghiaccio allestita tra la fontana e il Palazzo Comunale. L’inaugurazione del Natale di Cattolica è fissata per il 4 dicembre. www.ifestivaldelnatale.it