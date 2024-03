Un serata in cui combattere la discriminazione razionale attraverso lo spettacolo di Federico Buffa

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Discriminazione Razziale, giovedì 21 marzo gli spazi del Palazzo del Turismo (Sala Grandturismo, ore 21:00) opsiteranno "Due pugni guantati di nero", spettacolo di Federico Buffa che unisce impegno civile e narrazione teatrale.

L'appuntamento teatrale, inoltre, sancirà il termine della Stagione Teatrale 2023/2024 di Riccione Teatro.

Abile come nessun altro a raccontare le grandi storie di sport, Federico Buffa riporta all’attenzione la protesta più famosa delle Olimpiadi, quella organizzata sul podio dei 200 metri ai giochi di Città del Messico 1968. L’immagine è memorabile. Su due gradini di quel podio si trovano i velocisti afroamericani Tommie Smith e John Carlos, in una posa decisamente irrituale per il cerimoniale olimpico: mentre risuona l’inno statunitense, i due atleti tengono la testa bassa e i pugni alzati, mostrano entrambi un guanto nero (simbolo del Black Power), hanno i piedi scalzi (in segno di povertà) e indossano una collanina di pietre (“ogni pietra è un nero che si batteva per i diritti ed è stato linciato”). Su quel podio sale anche l’atleta australiano Peter Norman, che per solidarietà indossa la coccarda dell’Olympic Project for Human Rights, organizzazione impegnata contro la discriminazione razziale. Appena scesi dal podio, la loro carriera è finita, bruciata, la vita un inferno. Federico Buffa, accompagnato dal pianista Alessandro Nidi, ci racconta i loro destini. Non erano due neri e un bianco a chiedere rispetto e giustizia su quel podio, erano tre esseri umani.

I biglietti della serata costano 20€ e sono acquistabili su Liveticket.it e nelle rivendite Liveticket (si applicano i diritti di prevendita). Possono inoltre essere acquistati con il sistema pay-by-link, inviando un’email all’indirizzo dedicato o un messaggio WhatsApp e pagando poi a distanza con carta di credito.

La biglietteria del Palazzo del Turismo è aperta il martedì pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00 e il giovedì dalle ore 14:00