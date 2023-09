L’energia dei “romagnolissimi” Duo Bucolico scatena la Festa del Borgo di San Giovanni

Le attività del TeamBòta per l’anno 2023/2024 ripartono con una grande serata di festa dedicata a chi ama stare insieme e dedicarsi agli altri, nella calda atmosfera del Borgo San Giovanni, luogo in cui ha sede l’associazione. Domenica 3 settembre a partire dalle ore 18:00 in via XX settembre si canterà, si ballerà e ci si ritroverà, insieme a tantissimi volontari, per un abbraccio solidale che annuncia la ripresa delle iniziative a sostengo alla comunità riminese.

L’ormai storica Festa del Borgo San Giovanni, ad ingresso gratuito, farà da palcoscenico a due ospiti d’eccezione, con la loro unica data riminese dopo quasi un anno dall’ultimo concerto in città: il Duo Bucolico. I "romagnolissimi" Antonio Ramberti e Daniele Maggioli porteranno la loro energia e i loro pezzi storici in quella che sarà una serata di gioia indimenticabile.

In apertura (ore 18:00) e in chiusura dopo il concerto del Duo Bucolico (ore 20:30) ci sarà il Dj Set di Bollicine Club Italiano, con un repertorio di musica rigorosamente italiana su cui ballare e divertirsi. A fare da cornice alla festa, ci saranno porchetta e birra per tutti.

Durante la serata, presso la sede del TeamBòta, sarà possibile tesserarsi come soci, per unirsi alla grande famiglia solidale che negli ultimi tre anni ha cambiato il modo di far volontariato in città. Per supportare le iniziative dell’associazione, si potrà invece acquistare l'iconica t-shirt arancione.

Ingresso gratuito