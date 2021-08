“E la chiamano Rimini”, ultimi due appuntamenti del cartellone estivo di musica e teatro

Cambio di data e di sede per gli ultimi due spettacoli del cartellone di “E la chiamano Rimini”, la rassegna di musica e teatro curata da Interno 4 in collaborazione con il Comune di Rimini che dal 5 agosto ha animato la piazza sull’Acqua del ponte di Tiberio. Sia lo spettacolo di Maria Costantini “Amore o psyche l'anima abbandonata” originariamente previsto per giovedì 2 settembre, sia il concerto di Chiara Raggi programmato per martedì 7 si terranno - rispettivamente il 13 settembre e il 2 ottobre - negli spazi del Teatro degli Atti (via Cairoli, 42). Sempre il Teatro degli Atti ospiterà il recupero della data di Ploz, saltata lo scorso 23 agosto a causa del maltempo.



Questo il cartellone aggiornato degli eventi che si terranno al Teatro degli Atti: Maria Costantini Amore o psyche l'anima abbandonata, prevista il 2 settembre nella piazza sull’Acqua si svolgerà il 13 settembre al Teatro Atti; Ploz in concerto previsto il 23 agosto (rinviata per maltempo) si terrà il 30 settembre; Chiara Raggi in concerto dal vivo il 7 settembre si terrà invece il 2 ottobre. Gli spettatori che avevano già prenotato il posto saranno contattati nei prossimi giorni per la conferma o l'eventuale rinuncia.

