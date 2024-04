Una passeggiata urbana alla (ri)scoperta del tracciato della ex ferrovia Santarcangelo-Urbino

Sarà una passeggiata urbana alla scoperta o riscoperta del tracciato della ex ferrovia Santarcangelo-Urbino, i caselli ferroviari, le aree naturalistiche lungo il fiume Marecchia, fino all’ex cementificio Buzzi Unicem: questo in sostanza l’evento “Era una ferrovia”, in programma per domenica 21 aprile.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con FoCus, Pro Loco e Valmatrek, le cui guide accompagneranno i partecipanti nel percorso che prenderà avvio alle ore 10:00 nel piazzale della stazione ferroviaria (ritrovo: ore 9:45).

Da piazzale Esperanto, il gruppo proseguirà in via Tosi fino alla rotatoria con la via Emilia, dove imboccherà via Gutenberg, quindi via Bornaccino. Arrivati in via Rughi è prevista la prima pausa all’altezza del casello della ex ferrovia: qui sarà illustrato il progetto di riqualificazione dell’edificio – finanziato in gran parte dal PNR R – che sarà destinato a ospitare persone con disabilità inserite in percorsi per l’autonomia.

Proseguendo lungo il tracciato della ex ferrovia, attualmente oggetto di un intervento di rigenerazione con la creazione di un percorso ciclopedonale, il gruppo arriverà fino a via Celletta dell’olio costeggiando le vie Europa, Alessandrini e Di Vittorio. Raggiunto il secondo casello, anche qui verrà presentato il progetto di rigenerazione finanziato dal Pnrr destinato in questo caso all’ampliamento del servizio “housing first”.

Il gruppo ripartirà quindi verso l’ex cementificio Buzzi Unicem dove è prevista una visita guidata, a cura delle operatrici dei Musei comunali, ai magazzini dello stabilimento che ospitano temporaneamente il patrimonio del Met, chiuso per lavori di riqualificazione finanziati sempre dal PNRR. Dopo una pausa per il pranzo al sacco, alle ore 13:30 inizierà il cammino di rientro, che dopo aver attraversato via Santarcangiolese, imboccherà la sponda destra del fiume Uso fino al parco Cappuccini/Baden Powell, per poi proseguire attraverso il centro fino alla stazione ferroviaria.

Circa 15 i chilometri del percorso, per una durata complessiva di 6 ore comprese le pause.

La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria fino all’esaurimento dei posti disponibili

Per partecipare occorre prenotare entro venerdì 19 aprile, contattando l’ufficio accoglienza turistica gestito dalla Pro Loco.